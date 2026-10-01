Dự và theo dõi diễn tập có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Tổng đạo diễn diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phục Hòa; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí trong đoàn đạo diễn diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã năm 2026 và đoàn công tác Quân khu 1.

Nội dung thực binh tổ hợp bắn UAV bầy đàn bằng súng bộ binh.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phục Hòa năm 2026 gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Nội dung diễn tập thực binh với đề mục: tổ chức vòm phòng không bền vững, đánh địch tiến công hỏa lực đường không, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và khắc phục hậu quả.

Theo tình huống giả định, để mở đầu cho các đợt tiến công đường bộ, địch tổ chức tiến công hỏa lực vào địa bàn xã Phục Hòa với mục tiêu đánh phá khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, trung tâm kinh tế chính trị của xã. Thủ đoạn đánh phá sử dụng các vệ tinh, máy bay trinh sát chỉ thị mục tiêu cho lực lượng, phương tiện tiến công đường không. Bí mật, bất ngờ tiến công hỏa lực đường không kết hợp tác chiến điện tử để vô hiệu hóa hệ thống thông báo, báo động phòng không, các hệ thống hỏa lực phòng không, nhanh chóng giành quyền làm chủ trên không.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức họp khẩn, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu phù hợp, địa phương chuyển vào trạng thái tương ứng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu phòng thủ, đưa tình hình trở lại bình yên, toàn bộ trạng thái báo động, nguy hiểm chấm dứt.

Kết thúc diễn tập thực binh, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang tặng quà biểu dương các lực lượng tham gia.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà biểu dương các lực lượng hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phục Hòa năm 2026.

Thông qua diễn tập góp phần kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, tổ chức chỉ huy và phối hợp, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.