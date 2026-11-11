Diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp của Sư đoàn 316 bước vào giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu
Ngày 11-11, diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp, có Trung đoàn 174 thực binh, bắn đạn thật do Quân khu 2 tổ chức cho Sư đoàn 316 năm 2026 bước sang giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 dự, chỉ đạo diễn tập.
Ở giai đoạn diễn tập này, Sư đoàn 316 hành động theo đúng thứ tự các bước, linh hoạt trong xử lý tình huống, vận dụng lý luận, nguyên tắc vào thực tiễn; khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của chỉ huy Sư đoàn; công tác tham mưu, đề xuất của các cơ quan để hoàn chỉnh quyết tâm chiến đấu.
Tại Hội nghị Thường vụ mở rộng, triển khai công tác cho cơ quan, Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 đã chỉ ra những điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 316 cần tập trung trí tuệ, đi sâu, bàn kỹ. Trong đó, phải đánh giá đúng tình hình địch, ta, hoàn chỉnh quyết tâm chiến đấu, bố trí sử dụng lực lượng phù hợp, đồng thời phát huy được thế trận phòng thủ của địa phương...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dien-tap-chi-huy-co-quan-1-ben-2-cap-cua-su-doan-316-buoc-vao-giai-doan-to-chuc-chuan-bi-chien-dau-1064283