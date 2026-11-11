Diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp của Sư đoàn 316 bước vào giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu

Ở giai đoạn diễn tập này, Sư đoàn 316 hành động theo đúng thứ tự các bước, linh hoạt trong xử lý tình huống, vận dụng lý luận, nguyên tắc vào thực tiễn; khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của chỉ huy Sư đoàn; công tác tham mưu, đề xuất của các cơ quan để hoàn chỉnh quyết tâm chiến đấu.

Hội nghị nghe công bố tư tưởng chỉ đạo và ý định chiến đấu của Sư đoàn trưởng.

Tư lệnh Quân khu 2 theo dõi cơ quan tác chiến Sư đoàn tác nghiệp trên bản đồ.

Chỉ huy Sư đoàn 316 nghiên cứu, đánh giá tình hình, xác định công tác cần triển khai.

Tại Hội nghị Thường vụ mở rộng, triển khai công tác cho cơ quan, Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 đã chỉ ra những điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 316 cần tập trung trí tuệ, đi sâu, bàn kỹ. Trong đó, phải đánh giá đúng tình hình địch, ta, hoàn chỉnh quyết tâm chiến đấu, bố trí sử dụng lực lượng phù hợp, đồng thời phát huy được thế trận phòng thủ của địa phương...