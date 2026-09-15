Diễn tập bắt tội phạm ma túy có vũ khí qua biên giới Việt - Lào

Tình huống diễn tập là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, do người nước ngoài cầm đầu, có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam và Lào.

Diễn tập vây bắt các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về tập kết tại biên giới các tỉnh: Khammouane, Savannakhet, Salavan, Bolikhamxay (Lào), sau đó tìm cách đưa vào Việt Nam để vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Sau khi xác định phương thức hoạt động của đường dây, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Khammouane triển khai kế hoạch đấu tranh.

Diễn tập phối hợp bắt giữ các đối tượng bỏ chạy vào khu vực biên giới.

Cuộc diễn tập được tổ chức qua 3 giai đoạn, 6 vấn đề huấn luyện. Kết thúc diễn tập, các nội dung được thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện.