Các mục tiêu giả định dưới mặt đất của cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trận địa pháo phòng không bảo vệ bầu trời chống xâm nhập của máy bay không người lái và UAV. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các mục tiêu giả định dưới mặt đất của cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các mục tiêu giả định dưới mặt đất của cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng tên lửa sẵn sàng tham gia bảo vệ vùng trời Thủ đô. Ảnh (chụp màn hình): Trọng Đức/TTXVN)

Kịch bản máy bay không người lái và UAV xâm nhập vùng trời Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các trận địa pháo phòng không nhả đạn tấn công máy bay không người lái và UAV xâm nhập vùng trời Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các trận địa pháo phòng không nhả đạn tấn công máy bay không người lái và UAV xâm nhập vùng trời Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trận địa nơi diễn tập thực binh bắn đạn thật tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các trận địa pháo phòng không nhả đạn tấn công máy bay không người lái và UAV xâm nhập vùng trời Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các tiểu đội pháo phòng không sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời Thủ đô. (Ảnh chụp màn hình: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng phòng không sẵn sàng tham gia canh gác bảo vệ vùng trời thủ đô. (Ảnh (chụp màn hình): Trọng Đức/TTXVN)

Sở chỉ huy phòng không chỉ đạo diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các sỹ quan chỉ huy cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu rút kinh nghiệm sau diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lãnh đạo các quân khu, quân binh chủng trong toàn quân dự diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra vũ khí, khí tài của các đơn vị tham gia diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng, tặng quà các đơn vị tham gia cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà các đơn vị tham gia cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng, tặng quà các đơn vị tham gia diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng tặng quà các đơn vị tham gia cuộc diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)