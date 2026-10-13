Diễn tập bắn đạn thật ngày lẫn đêm, hoàn thiện thế trận phòng không liên hoàn

Ngày 13-10, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (TP Đồng Nai), Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức khai mạc và các nội dung diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật cho lực lượng phòng không khu vực phía Nam năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật

Tham gia diễn tập có lực lượng phòng không thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34 và các Vùng 3, 4, 5 (Quân chủng Hải quân), cùng lực lượng phòng không bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và phòng không kiêm nhiệm Bộ đội Biên phòng.

Trong 3 ngày, các đơn vị thực hành 2 nội dung chính là diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật. Nội dung diễn tập chiến thuật gồm tiếp nhận vũ khí, khí tài, cơ động, chiếm lĩnh trận địa, triển khai đội hình chiến đấu và đánh địch tiến công đường không. Các bài bắn sử dụng pháo phòng không 37mm, 57mm và súng máy phòng không 12,7mm, thực hành cả ban ngày lẫn đêm.

Các lực lượng vận động đội hình tại cuộc diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật

Thực hành bắn đạn thật 12,7mm

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập, yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, cơ động nhanh, làm chủ vũ khí, khí tài hiện có và cải tiến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy cũng lưu ý Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo và các đơn vị chấp hành nghiêm quy định trường bắn, điều hành khoa học, đánh giá khách quan; thực hiện đúng quy trình bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Lực lượng phòng không lục quân chiếm lĩnh trận địa

Cuộc diễn tập nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, năng lực chỉ huy, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu; góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ vùng trời, ứng phó hiệu quả với phương tiện bay không người lái, hoàn thiện thế trận vòm phòng không liên hoàn, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không khu vực phía Nam năm 2026: