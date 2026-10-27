Diễn tập an ninh mạng quốc gia, tăng năng lực ứng phó tấn công vào hệ thống tài chính

Chương trình diễn tập gồm 2 phiên. Phiên 1 (thực hành), diễn ra trong 7,5 giờ đồng hồ liên tục trên hệ thống mô phỏng hạ tầng của một tổ chức tài chính. Tham gia có 90 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên thuộc 46 đơn vị, gồm các đơn vị thường trực bảo vệ an ninh mạng của 14 bộ, ngành và phòng an ninh mạng công an các tỉnh, thành phố, chia thành 10 đội.

Diễn tập an ninh mạng quốc gia. Ảnh: T.A

Điểm mới của diễn tập năm nay là hình thức phòng thủ trực tiếp kết hợp điều tra trực tiếp với 43 thử thách. Các đội phải tập trung giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công để bảo vệ hệ thống; song song đó phân tích nhật ký, truy vết hành vi của đối tượng qua các giai đoạn của cuộc tấn công, khoanh vùng, xử lý sự cố, khôi phục hoạt động hệ thống; thu thập chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra; phối hợp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản số.

Các đội thực hành diễn tập. Ảnh: T.U

Phiên 2 (hội thảo chuyên đề), với sự tham gia của lãnh đạo Cục An ninh mạng, phòng an ninh mạng công an các tỉnh, thành phố và đơn vị bảo đảm an ninh mạng của các bộ, ngành.

Nội dung tập trung phổ biến những điểm mới của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, các nghị định và hướng dẫn thi hành; phổ biến những điểm mới trong công tác thẩm định hồ sơ cấp độ hệ thống thông tin; đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập an ninh mạng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)...

Các đội thi thực hành diễn tập. Ảnh: T.U

Theo Ban Tổ chức, năm 2026, tình hình an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Các cuộc tấn công mạng có chủ đích và hoạt động tội phạm mạng có tổ chức đang ngày càng tinh vi, nhắm vào những hệ thống thông tin quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Các đối tượng tấn công kết hợp nhiều phương thức như sử dụng mã độc tống tiền, đánh cắp dữ liệu, lợi dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói và tự động hóa các hoạt động tấn công nhằm chiếm đoạt tài sản.

Diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026 là dịp để các lực lượng bảo vệ an ninh mạng kiểm nghiệm năng lực thực chiến, cập nhật và đưa các quy định mới của pháp luật vào thực tiễn, góp phần xây dựng thế trận an ninh mạng quốc gia vững chắc, bảo vệ an toàn hạ tầng số và niềm tin của người dân trong kỷ nguyên số.