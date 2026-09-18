Diễn tập an ninh hàng hải tại Biển Baltic

Phần Lan tập trận hải quân quy mô lớn với tư cách thành viên NATO. Ảnh tư liệu: Hải quân Phần Lan

Trong khuôn khổ tập trận, Lực lượng biên phòng đổ bộ từ trực thăng và kiểm soát con tàu khả nghi. Nội dung diễn tập tập trung xử lý các tình huống hàng hải phức tạp, ứng phó sự cố, cũng như công tác xác định và giám sát mục tiêu.

Khoảng 300 quan chức, nhân viên an ninh của Phần Lan và Ba Lan tham gia ngày cuối của cuộc diễn tập "MARSEC EU" – sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Biển Baltic. Lực lượng Biên phòng Phần Lan đóng vai trò chủ trì các mục quan trọng của chương trình. Chương trình còn có sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế và Hải quân Pháp tham gia quá trình huấn luyện chuẩn bị. Tư lệnh Lực lượng biên phòng Phần Lan Ilja Iljin cho biết hoạt động này nhằm cải thiện an ninh cho hệ thống cáp tại khu vực Biển Baltic, đồng thời nhấn mạnh cần sẵn sàng ứng phó với sự cố dù xảy ra bất cứ lúc nào.

Cuộc diễn tập được tổ chức sau hàng loạt sự cố liên quan đến các tàu bị nghi cố tình phá hoại cơ sở hạ tầng ngầm tại Vịnh Phần Lan.