Điện sáng mở đường cho công nghiệp vùng bán sơn địa

Điện đi trước phục vụ hạ tầng công nghiệp

Ông Doãn Đức Tân, Trưởng Ban Quản lý đầu tư Công ty Sonadezi Bình Thuận, đơn vị chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Tân Đức, xã Tân Minh cho biết, hạ tầng KCN đã đầy đủ điện, đường, hệ thống cấp thoát nước và sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp thứ cấp vào hoạt động. “KCN Tân Đức có tổng diện tích 300 ha, sẵn sàng đi vào hoạt động. Chúng tôi đã làm việc với ngành điện để bảo đảm các nhà đầu tư thứ cấp luôn đủ năng lượng điện phục vụ sản xuất. Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng đã cam kết với chúng tôi sẽ đầu tư, nâng cấp phụ tải khi nhu cầu sử dụng tăng thêm. Hiện tại, tiến độ đầu tư, thi công của ngành điện phù hợp với nhu cầu khi các nhà máy đi vào hoạt động. Doanh nghiệp khi lựa chọn đầu tư, một trong những yếu tố chính là khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện liên tục, lâu dài và ổn định. KCN Tân Đức đã có 15 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, chiếm tỷ lệ 52% diện tích đất, các doanh nghiệp sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2027 và chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút thêm các dự án”.

Ngành điện hướng dẫn doanh nghiệp quan sát hệ thống điện

Bà Nguyễn Thị Bích, cán bộ quản lý Công ty Gear Meister Vina, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên may túi xách, cho biết, chọn xã Hàm Tân vì nơi đây đất đai rộng, có nguồn nhân lực dồi dào, đồng thời hệ thống điện được cung cấp rất đều đặn. “Công ty may như chúng tôi rất cần được bảo đảm cung cấp điện đều đặn để máy móc hoạt động liên tục, an toàn. Tập đoàn Gear Meister đánh giá rất cao khả năng cung cấp điện của ngành điện địa phương, là một trong những yếu tố giúp năng suất của chúng tôi ổn định, bảo đảm tiến độ đơn hàng”, bà Bích thông tin.

Hiện khu vực do Điện lực Hàm Tân quản lý có nhiều khu, cụm công nghiệp như: KCN Tân Đức, KCN Sơn Mỹ, Cụm công nghiệp (CCN) Thắng Hải và CCN Nghĩa Hòa. Quy mô các KCN, CCN khá lớn, theo kế hoạch thu hút hàng trăm dự án. “Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp, chúng tôi xây dựng Trạm 110kV Tân Đức cũng như tuyến kết nối 110kV Hàm Tân 2 - Tân Đức, xây dựng thêm các mạch lưới điện 220kV, sẵn sàng kết nối với các doanh nghiệp. Mục tiêu là các nhà đầu tư được cung cấp điện ổn định. Chúng tôi đã dự báo phụ tải, có kế hoạch đầu tư bảo đảm nguồn dự phòng cũng như các nguồn để các khu, CCN cũng như dân cư địa phương đủ điện sinh hoạt, sản xuất”, ông Đinh Xuân Hòa - Trưởng Điện lực Hàm Tân cho biết.

Điện phục vụ sản xuất tại nhà máy

Ông Đinh Xuân Hòa thông tin thêm, ngành điện xác định đi trước mở đường, chờ đón doanh nghiệp. Vì vậy, đơn vị phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban Quản lý các khu, CCN để dự báo khả năng thu hút nhà đầu tư, nhu cầu phụ tải để lên kế hoạch sửa chữa, mở rộng và xây dựng thêm hệ thống điện. Như KCN Sơn Mỹ có quy mô rất lớn, ngành điện phải có kế hoạch đầu tư bảo đảm khả năng cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của ngành điện để phục vụ địa phương phát triển.

“Không chỉ có các khu, CCN mới cần nhu cầu điện ổn định, địa phương chúng tôi rất cần ngành điện đầu tư để Nhân dân phát triển đời sống sản xuất, kinh doanh, nhất là đầu tư các nhà máy chế biến nông sản đặc thù tại địa phương”, bà Lê Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Tân khẳng định. Bà Nhung cho biết, điện lưới quốc gia đã giúp các nhà máy chế biến thanh long, chế biến nấm… trên địa bàn ra đời, giải quyết việc chế biến nông sản tại địa phương, góp phần giúp vùng đất khó Hàm Tân thay “da đổi thịt”.