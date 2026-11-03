Điện Quang kiến tạo không gian thi đấu chuyên nghiệp tại Nhà thi đấu Phú Thọ

Khi ánh sáng trở thành lợi thế trên sân đấu

Từ ngày 28/10/2026, Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) là nơi tranh tài của 8 câu lạc bộ tại giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026. Trong những trận đấu đỉnh cao, nơi mỗi pha bóng được quyết định bởi tốc độ, khả năng quan sát và phản xạ, chất lượng ánh sáng có ý nghĩa không nhỏ đối với trải nghiệm thi đấu.

Một hệ thống chiếu sáng tốt không đơn thuần là làm sáng mặt sân. Ánh sáng cần được phân bổ đồng đều, hạn chế chói lóa, giúp vận động viên quan sát rõ quỹ đạo bóng, theo sát chuyển động của đồng đội và đối phương. Với khán giả, trọng tài và hoạt động ghi hình, chất lượng ánh sáng cũng góp phần tạo nên một không gian thi đấu chuyên nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu đó, Điện Quang đã tư vấn, thiết kế mô phỏng và triển khai hệ thống chiếu sáng bên trong Nhà thi đấu Phú Thọ. Thay vì chỉ lựa chọn thiết bị theo công suất hay số lượng, phương án được xây dựng trên cơ sở tính toán quang học, tập trung vào độ rọi, độ đồng đều và khả năng kiểm soát chói lóa.

Hệ thống sử dụng nguồn sáng có nhiệt độ màu tương quan 6.500K, chỉ số hoàn màu CRI lớn hơn 80, góp phần tái hiện màu sắc rõ nét, hỗ trợ khả năng quan sát trong quá trình thi đấu. Độ rọi và độ đồng đều được tính toán theo yêu cầu của không gian thể thao, hạn chế những vùng sáng tối chênh lệch, giúp vận động viên duy trì sự tập trung trong từng pha bóng.

Đặc biệt, toàn bộ hệ thống chiếu sáng thi đấu được Điện Quang thiết kế kết nối với bộ điều khiển trung tâm. Tùy theo môn thể thao và mục đích sử dụng, người vận hành có thể lựa chọn các kịch bản chiếu sáng phù hợp. Nhờ đó, không gian thi đấu không bị bó hẹp trong một chế độ chiếu sáng cố định mà có thể linh hoạt thích ứng với nhiều hoạt động khác nhau.

Đồng bộ ánh sáng, hoàn thiện không gian

Không chỉ thay đổi nguồn sáng bên trong, Điện Quang còn cung cấp hệ thống đèn đầu trụ phục vụ chiếu sáng cảnh quan tại các khu vực ngoài trời thuộc dự án.

Nếu khu vực thi đấu đòi hỏi độ chính xác trong phân bố ánh sáng và khả năng điều khiển linh hoạt, thì không gian ngoài trời cần sự hài hòa giữa công năng chiếu sáng, kiến trúc và cảnh quan. Việc lựa chọn thiết bị, bố trí vị trí lắp đặt được tính toán để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa góp phần hoàn thiện diện mạo tổng thể công trình.

Sự kết hợp giữa chiếu sáng thi đấu và chiếu sáng cảnh quan tạo nên một giải pháp đồng bộ, trong đó mỗi khu vực được thiết kế theo đặc thù riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng khai thác công trình.

Điện Quang - Từ cung cấp thiết bị đến làm chủ giải pháp

Dự án Nhà thi đấu Phú Thọ cho thấy hướng tiếp cận của Điện Quang trong lĩnh vực chiếu sáng công trình: bắt đầu từ việc khảo sát nhu cầu, tư vấn, thiết kế mô phỏng, lựa chọn thiết bị đến tích hợp công nghệ điều khiển và triển khai thực tế.

Đây cũng là sự chuyển dịch quan trọng trong năng lực của doanh nghiệp, từ một nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng sang nhà cung cấp giải pháp tổng thể, đáp ứng những yêu cầu ngày càng chuyên sâu của từng loại hình công trình.

Thực tế, mỗi không gian đều có một bài toán ánh sáng riêng. Với công trình thể thao, đó là khả năng quan sát và sự tập trung của vận động viên; với công trình văn hóa, là sự tôn vinh kiến trúc và giá trị không gian; còn với các công trình thương mại, dịch vụ, đó là hiệu quả sử dụng và trải nghiệm của con người.

Từ Nhà thi đấu Phú Thọ đến nhiều công trình khác, Điện Quang đang từng bước khẳng định năng lực tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp chiếu sáng chuyên sâu. Ở đó, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở những thông số kỹ thuật, mà còn được cảm nhận qua từng không gian sáng hơn, tiện nghi hơn và phục vụ con người tốt hơn.