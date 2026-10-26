Điện, nước, xăng dầu: Đo sai, thu thừa phải hoàn tiền, làm rõ trách nhiệm

Kiểm định chặt phương tiện đo liên quan đến sức khỏe

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng phương thức kiểm soát phương tiện đo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối với phương tiện đo lường, cần kiểm soát ngay từ đầu, đồng thời phê duyệt mẫu phương tiện đo, ví dụ như đồng hồ nước, đồng hồ điện.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, cần kiểm soát ngay từ đầu về chất lượng, số lượng, phương pháp kỹ thuật và nguyên liệu sử dụng để chế tạo phương tiện đo. Tuy nhiên, không nên phân chia quá cứng nhắc các nội dung quản lý.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). (Ảnh: Như Ý)

“Chúng ta có thể tiến hành thử nghiệm, sử dụng phương pháp so sánh giữa các phương tiện đo, trong đó có thể đối chiếu với những phương tiện đo đã được kiểm nghiệm, bảo đảm độ tin cậy và không có sai sót”, ông Hòa nói.

Đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng thống nhất với quan điểm cần kiểm định chặt chẽ đối với những phương tiện đo có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người. Chẳng hạn, phương tiện đo trong lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân phải được kiểm định chính xác, bảo đảm hiệu quả cao, qua đó bảo vệ sức khỏe của người dân.

Về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định và các chủ thể có hành vi gian lận trong đo lường, theo ông, cần quy định rõ trách nhiệm của từng bên.

Với người trực tiếp thực hiện kiểm định các phương tiện như đồng hồ điện, đồng hồ nước, cân đo lường hoặc phương tiện đo trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng, nếu xảy ra sai sót hoặc gian lận thì phải xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

“Khi có thiệt hại phát sinh do hành vi gian lận trong đo lường, chủ thể có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định”, ông Hòa nêu quan điểm.

Người dân cần được hoàn trả tiền khi bị thu thừa

Thống nhất sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đo lường, đại biểu Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa) nhìn nhận, đây là lĩnh vực gắn liền với những giao dịch hằng ngày của người dân, từ đổ xăng, cân hàng đến từng hóa đơn điện, nước.

Đại biểu Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa). Ảnh: Như Ý

Tôi mong muốn rằng sau lần sửa đổi Luật Đo lường, người dân sẽ có công cụ để kiểm tra khi nghi ngờ kết quả đo không chính xác và được hoàn trả khoản tiền đã bị thu thừa. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực sự được giảm các thủ tục và chi phí không cần thiết”, đại biểu nêu.

Trong trường hợp này, người dân thường phải tin tưởng vào thiết bị đo và các con số do bên bán hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ đưa ra. Theo ông, người dân phải có khả năng kiểm chứng kết quả đo và được hoàn trả tiền khi bị thu thừa.

“Khi hóa đơn tiền nước tăng bất thường, người dân cần biết chỉ số đầu kỳ, cuối kỳ, thời điểm ghi nhận và tình trạng kiểm định của đồng hồ. Một con số tổng hợp trên hóa đơn là chưa đủ để người dân đối chiếu, kiểm tra”, đại biểu nói.

Vì vậy, ông đề nghị dự thảo luật quy định rõ quyền tiếp cận, trích xuất dữ liệu đo liên quan đến giao dịch của người dân; đồng thời xác định trách nhiệm giải thích và thời hạn trả lời của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Với những người không sử dụng điện thoại thông minh cũng phải được hỗ trợ tra cứu thông tin. Đối với dữ liệu bị điều chỉnh, cần có cơ chế lưu vết để phục vụ việc kiểm tra.

Khi xác định việc đo sai dẫn đến thu thừa, đơn vị cung cấp dịch vụ phải chủ động rà soát những khách hàng bị ảnh hưởng, thông báo cách tính số tiền phải hoàn trả và thực hiện hoàn trả trong thời hạn rõ ràng.

“Không nên buộc từng người dân phải theo đuổi những thủ tục tốn kém hơn cả khoản tiền mà họ được nhận lại”, ông Dũng lưu ý.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ đầu mối tiếp nhận, theo dõi việc khắc phục. Sau khi hoàn thành việc giải quyết, người dân phải được thông báo kết quả, tránh tình trạng sai sót đã được phát hiện nhưng người dân vẫn phải đi nhiều nơi để đòi quyền lợi.