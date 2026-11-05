'Điên nữ' Seo Ye Ji chính thức trở lại màn ảnh rộng sau scandal

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Seo Ye Ji chính thức trở lại màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng. Công ty quản lý B.Wave Entertainment xác nhận nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Geumwoldo, đánh dấu lần tái xuất đáng chú ý của cô kể từ những tranh cãi đời tư từng gây chấn động làng giải trí xứ kim chi.

Theo Soompi và DongA, Seo Ye Ji sẽ hóa thân thành Kim Ji Hoo, nhân vật trung tâm của câu chuyện kinh dị bí ẩn lấy bối cảnh một hòn đảo biệt lập. Dự án do đạo diễn Baek Dong Hoon thực hiện, người từng đứng sau bộ phim Thực Khách 2.

Seo Ye Ji chính thức tái xuất màn ảnh rộng sau 5 năm với bộ phim kinh dị bí ẩn Geumwoldo. Ảnh: Bweave Entertainment.

Điểm đặc biệt của Geumwoldo nằm ở chất liệu xây dựng kịch bản. Bộ phim được lấy cảm hứng từ những ghi chép về một vụ ăn thịt người trong Triều Tiên Vương Triều Thực Lục, bộ sử liệu nổi tiếng ghi lại các sự kiện dưới thời Joseon.

Từ tư liệu lịch sử, ê kíp phát triển câu chuyện về một cộng đồng sống khép kín trên hòn đảo xa xôi, nơi liên tiếp xảy ra những sự việc khó lý giải. Tác phẩm được giới thiệu sẽ khai thác hình tượng ma cà rồng theo màu sắc văn hóa Hàn Quốc, thay vì đi theo những mô típ quen thuộc của điện ảnh phương Tây.

Trong phim, Kim Ji Hoo nhận được tin nhắn từ mẹ và quyết định tìm đến hòn đảo Geumwoldo. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng đưa cô vào hàng loạt tình huống bất thường. Khi bắt đầu điều tra những sự việc bí ẩn, nhân vật dần phát hiện các bí mật bị che giấu trong cộng đồng nơi đây.

Seo Ye Ji đảm nhận vai Kim Ji Hoo, người phụ nữ khám phá những bí mật đáng sợ trên hòn đảo biệt lập trong Geumwoldo. Ảnh: mydaily.

Vai diễn được kỳ vọng mang đến nhiều đất diễn tâm lý cho Seo Ye Ji. Không chỉ đối diện với những nguy hiểm bên ngoài, Kim Ji Hoo còn phải vượt qua nỗi sợ hãi, sự hoài nghi và những biến chuyển trong nhận thức khi từng lớp bí mật được hé lộ.

Sự trở lại của Seo Ye Ji lập tức thu hút sự quan tâm bởi đây là dự án điện ảnh đầu tiên của cô sau khoảng 5 năm, kể từ Ký Ức Ngày Mai ra mắt năm 2021. Trước đó, nữ diễn viên từng được đánh giá cao nhờ khả năng thể hiện những nhân vật có nội tâm phức tạp.

Tên tuổi Seo Ye Ji đặc biệt được biết đến qua bộ phim truyền hình Điên Thì Có Sao năm 2020, đóng cùng Kim Soo Hyun. Vai nhà văn Go Moon Young với tính cách mạnh mẽ, khó đoán giúp cô tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và trở thành một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Hàn Quốc.

Seo Ye Ji từng gây sốt với vai Go Moon Young trong Điên Thì Có Sao, đóng cùng Kim Soo Hyun.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, Seo Ye Ji vướng vào tranh cãi lớn năm 2021 liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ với diễn viên Kim Jung Hyun. Những tin nhắn được truyền thông công bố làm dấy lên cáo buộc cô có hành vi kiểm soát, thao túng bạn trai cũ và can thiệp vào cách anh tương tác với đồng nghiệp nữ trên phim trường.

Ồn ào nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều tranh luận khác về đời tư của nữ diễn viên. Sự việc khiến hình ảnh Seo Ye Ji bị ảnh hưởng nghiêm trọng và các hoạt động nghệ thuật của cô cũng trở nên hạn chế. Dù vậy, những cáo buộc từng xuất hiện trên truyền thông không đồng nghĩa tất cả đều đã được xác minh.

Sự nghiệp Seo Ye Ji từng chịu ảnh hưởng nặng nề sau loạt tranh cãi đời tư bùng nổ vào năm 2021. Ảnh: News1.

Năm 2022, Seo Ye Ji trở lại truyền hình qua bộ phim Eve, nhưng tác phẩm không tạo được hiệu ứng tương xứng với sự chú ý dành cho màn tái xuất của cô. Sau dự án này, nữ diễn viên tiếp tục có quãng thời gian ít xuất hiện trong các sản phẩm phim ảnh.

Từ cuối năm 2024, Seo Ye Ji bắt đầu nối lại hoạt động với buổi gặp gỡ người hâm mộ. Cô tiếp tục tham gia chương trình giải trí SNL Korea vào năm 2025 và gần đây thử sức trên sân khấu kịch với Lời Ca Ngợi Tử Thần.

Việc nhận lời tham gia Geumwoldo cho thấy Seo Ye Ji đang từng bước trở lại với diễn xuất. Lựa chọn một tác phẩm kinh dị giàu yếu tố tâm lý cũng mở ra cơ hội để nữ diễn viên phát huy thế mạnh từng giúp cô ghi dấu ấn trong sự nghiệp.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Seo Ye Ji được kỳ vọng lấy lại phong độ với dự án kinh dị mới. Ảnh: MKNews.

Theo kế hoạch, Geumwoldo sẽ khởi quay vào giữa tháng 11/2026 và hướng đến phát hành tại rạp trong năm 2027. Sau nhiều năm sự nghiệp bị phủ bóng bởi tranh cãi, dự án mới sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng chinh phục khán giả của Seo Ye Ji.