Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha

Ngày 12/10, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha (12/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà Vua Felipe VI; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Pedro Sánchez.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác José Manuel Albares Bueno.