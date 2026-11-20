Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Oman
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 282 Quốc khánh Vương quốc Oman, ngày 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Quốc vương kiêm Thủ tướng Haitham bin Tariq Al Said, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khalid Al Mawali.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-mung-quoc-khanh-vuong-quoc-oman-post1004251.html