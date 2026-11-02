Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân (1/11/1954-1/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng đến Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Sifi Ghrieb, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Azzouz Nasri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân (Hạ viện) Khalida Boufedeche.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và Các vấn đề châu Phi Ahmed Attaf.