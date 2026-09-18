Điện mừng Quốc khánh lần thứ 216 của Cộng hòa Chile
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 216 của Cộng hòa Chile (18/9/1810-18/9/2026), ngày 18/9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Chile José Antonio Kast.
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 216 của Cộng hòa Chile (18/9/1810-18/9/2026), ngày 18/9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Chile José Antonio Kast.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Chile José Francisco Pérez Mackenna.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-mung-quoc-khanh-lan-thu-216-cua-cong-hoa-chile-post989488.html