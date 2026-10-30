Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 29/10, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 103 Quốc khánh nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (29/10/1923- 29/10/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng đến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Hakan Fidan.