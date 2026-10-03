Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức

Một góc thủ đô Berlin của Đức. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Friedrich Merz; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Liên bang Julia Klockner và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Andreas Bovenschulte.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Johann Wadephul.