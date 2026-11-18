Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thông tin, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Nếu đề xuất trên được thông qua, mỗi năm người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.