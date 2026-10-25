Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan
Điện mừng nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan.
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh (Ngày Cộng hòa) Cộng hòa Kazakhstan, ngày 25-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Olzhas Bektenov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Aibek Dadebay.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/dien-mung-quoc-khanh-cong-hoa-kazakhstan-1061949