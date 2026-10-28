Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Czech

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Andrej Babis; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil và Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Petr Macinka.