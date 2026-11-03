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Điện mừng quốc khánh Cộng đồng Thịnh vượng Dominica và Cộng hòa Panama

Ngày 3/11/2026, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Độc lập của Cộng đồng Thịnh vượng Dominica (3/11/1978 – 3/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Sylvanie Burton.

Báo Tin Tức TTXVN
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Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Vince Henderson.

*Nhân dịp kỷ niệm 123 năm Quốc khánh của Cộng hòa Panama (3/11/1903 – 3/11/2026), ngày 3/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống José Raúl Mulino Quintero.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Javier Martínez-Acha Vásquez.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dien-mung-quoc-khanh-cong-dong-thinh-vuong-dominica-va-cong-hoa-panama-post1399605.html