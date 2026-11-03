Điện mừng quốc khánh Cộng đồng Thịnh vượng Dominica và Cộng hòa Panama

Với tài sản có giá thuê khởi điểm 1 tỷ đồng/năm, thời hạn thuê 30 năm, người tham gia đấu giá có thể phải chuẩn bị tới 6 tỷ đồng tiền đặt trước, ngay cả khi tiền thuê được thanh toán hằng năm. Nêu bất cập này, ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) đề nghị điều chỉnh cách tính tiền đặt trước phù hợp với phương thức thanh toán, tránh tạo gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và làm giảm tính cạnh tranh trong đấu giá.