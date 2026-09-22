Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Armenia

Ngày 21/9, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Armenia (21/9/1991-21/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Vahagn Khachaturyan; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nikol Pashinyan; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Ruben Rubinyan.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Ararat Mirzoyan.