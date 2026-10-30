Điện mừng Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Quần đảo Solomon

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quần đảo Solomon (30/10/1996-30/10/2026), ngày 30/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện chúc mừng tới Toàn quyền Solomon David Tiva Kapu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Điện chúc mừng tới Thủ tướng Solomon Matthew Cooper Wale.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi Điện chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Solomon Rick Nelson Houenipwela.