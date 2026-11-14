Điện mừng Ngày Lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila (Philippines) từ ngày 14-17/11 của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra vào thời điểm ASEAN bước vào giai đoạn triển khai những định hướng phát triển dài hạn đến năm 2045. Đây không chỉ là dịp để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực, mà còn là cơ hội thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thiết thực, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong tiến trình định hình tương lai Cộng đồng ASEAN.