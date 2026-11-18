Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Latvia
Ngày 18/11/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 108 Quốc khánh Cộng hòa Latvia (18/11/1918 - 18/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Edgars Rinkevics; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Andris Kulbergs; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Edvards Smiltens.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dien-mung-ky-niem-quoc-khanh-cong-hoa-latvia-post1403927.html