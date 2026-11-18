Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy liên kết khu vực và mở rộng hợp tác với các đối tác. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí và nhấn mạnh những đóng góp chủ động, trách nhiệm của Việt Nam, đặc biệt là các định hướng chiến lược và sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhằm củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong ASEAN.