Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh (Ngày Cộng hòa) Cộng hòa Kazakhstan, ngày 25/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Olzhas Bektenov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Aibek Dadebay.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Mukhtar Tileuberdi./.