Điện mừng kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh Algeria

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Sifi Ghrieb, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Azzouz Nasri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân (Hạ viện) Khalida Boufedeche.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và Các vấn đề châu Phi Ahmed Attaf.