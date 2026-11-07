Điện mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sao Tome

“Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý nhà nước mà còn thực sự mở đường, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển”- Đó là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Trung Thành, đại biểu Quốc hội khóa XVI (An Giang), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với phóng viên TTXVN về yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (1946 - 2026).