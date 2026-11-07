Điện mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sao Tome
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Carlos Vila Nova nhân dịp 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa CHXHCN Việt Nam và CHDC São Tomé và Príncipe.
Ngày 6/11/2026, nhân dịp 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ São Tomé và Príncipe (6/11/1976-6/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Carlos Vila Nova./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dien-mung-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-sao-tome-post1146733.vnp