Ngày 28/11/2026, nhân dịp kỷ niệm 114 năm Quốc khánh Cộng hòa Albania (28/11/1912 – 28/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Bajram Begaj; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Edi Rama; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Niko Peleshi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu và Ngoại giao Ferit Hoxha.