Điện Máy Xanh tính tạm ứng cổ tức 2.000 đồng/cp, hé lộ chương trình thưởng cổ phiếu cho lãnh đạo

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (Mã: DMX) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 29/10.

Hai nội dung chính được đưa ra lấy ý kiến gồm chính sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2026 và phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ cho ban lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt của công ty cùng các công ty con, công ty liên doanh.

Dự kiến tạm ứng hơn 2.500 tỷ đồng cổ tức

HĐQT Điện Máy Xanh trình cổ đông chính sách cổ tức tiền mặt năm 2026 với tỷ lệ tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Trước mắt, công ty dự kiến tạm ứng 2.000 đồng/cp dựa trên kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, thời gian thực hiện trong tháng 12. Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi tương ứng khoảng 2.535 tỷ đồng.

Tổng mức cổ tức tiền mặt chính thức của năm 2026 sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Trước đó, Điện Máy Xanh đã chi cổ tức tiền mặt 4.000 đồng/cp. Trong phương án mới, công ty cho biết mức giá thực hiện chứng quyền 74.000 đồng/cp được xác định từ giá chào bán cổ phiếu lần đầu 80.000 đồng/cp sau khi trừ các khoản cổ tức 4.000 đồng/cp đã trả và 2.000 đồng/cp dự kiến tạm ứng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Điện Máy Xanh, dự kiến được phân phối lớn nhất trong chương trình chào bán cho lãnh đạo. (Ảnh: Vietcap).

Tối đa 126,7 triệu cổ phiếu cho chương trình lãnh đạo

Theo phương án trình cổ đông, Điện Máy Xanh dự kiến phát hành tối đa 1.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm, không có tài sản bảo đảm nhưng được Vietcombank Chi nhánh Tân Bình bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi.

Đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đồng thời thuộc ban lãnh đạo hoặc đội ngũ quản lý chủ chốt của Điện Máy Xanh và các công ty con, công ty liên doanh. Danh sách cụ thể bao gồm 15 cái tên thuộc ban điều hành doanh nghiệp.

(Nguồn: Điện Máy Xanh).

Mỗi trái phiếu đi kèm 100 chứng quyền, đưa tổng lượng chứng quyền tối đa lên 100.000 đơn vị. Mỗi chứng quyền ban đầu cho phép mua 1.267 cổ phiếu DMX với giá 74.000 đồng/cp.

Theo đó, lượng cổ phiếu tối đa có thể phát hành trong toàn chương trình là 126,7 triệu đơn vị, với giới hạn pha loãng không vượt quá 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Khoản tiền huy động từ trái phiếu dự kiến được dùng để cơ cấu một phần khoản vay hơn 113,9 tỷ đồng tại MUFG Bank - Chi nhánh TP HCM. Khoản vay này có kỳ hạn 184 ngày và được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

Quyền mua gắn với lợi nhuận và giá cổ phiếu

Chứng quyền không được thực hiện ngay mà phụ thuộc vào kết quả hoạt động của Điện Máy Xanh trong giai đoạn 2026 - 2030. Hai tiêu chí chính là lợi nhuận sau thuế và hiệu quả giá cổ phiếu DMX so với VN30.

Với tiêu chí lợi nhuận, công ty đưa ra mức nền lần lượt 7.743 tỷ đồng năm 2026, 9.378 tỷ đồng năm 2027, 10.839 tỷ đồng năm 2028, 12.494 tỷ đồng năm 2029 và 14.390 tỷ đồng năm 2030. Nếu kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cao hơn các mức này, con số cao hơn sẽ được dùng làm cơ sở đánh giá.

Nếu lợi nhuận thực tế thấp hơn mức nền, phần quyền tương ứng với tiêu chí lợi nhuận sẽ bằng 0. Với tiêu chí thị trường, nếu cổ phiếu DMX có mức tăng thấp hơn VN30, người tham gia cũng không được hưởng phần quyền này; tỷ lệ được nâng lên khi DMX có hiệu quả tốt hơn chỉ số, với mức tối đa 1%/năm.

Tài liệu cũng đưa ra kịch bản minh họa để hình dung quy mô quyền lợi. Theo đó, Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em được giả định nắm 300 trái phiếu. Với kết quả minh họa của năm đánh giá 2026, số chứng quyền đủ điều kiện thực hiện là 8.400 đơn vị, tương ứng quyền mua khoảng 10,6 triệu cổ phiếu DMX.

Đây chỉ là kịch bản minh họa; lượng trái phiếu phân bổ và số cổ phiếu thực tế được mua còn phụ thuộc quyết định của HĐQT và mức độ hoàn thành các điều kiện của chương trình.

Trên thị trường, DMX kết phiên 7/10 tại 76.200 đồng/cp, gần như đi ngang so với thời điểm niêm yết (các mức giá đã điều chỉnh cổ tức). Khối lượng khớp lệnh bình quân đạt khoảng 484.000 cổ phiếu mỗi phiên.