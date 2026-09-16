Điện Máy Xanh lên kế hoạch chia cổ tức và huy động vốn qua trái phiếu

Kế hoạch tiếp tục chia cổ tức bằng tiền mặt và huy động vốn qua trái phiếu kèm chứng quyền sẽ được Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã Ck: DMX) trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 dự kiến tổ chức cuối tháng 10.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, đại hội dự kiến diễn ra ngày 29/10 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Danh sách cổ đông có quyền tham dự sẽ được chốt vào ngày 5/10, trong khi địa điểm tổ chức cụ thể được thông báo sau trong thư mời.

Hai nội dung chính dự kiến trình cổ đông gồm phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2026 và kế hoạch chào bán riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền. Ngoài các nội dung này, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) được quyết định bổ sung những vấn đề khác vào chương trình và tài liệu đại hội.

Kế hoạch chia cổ tức mới được đưa ra không lâu sau khi Điện Máy Xanh hoàn tất một đợt chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% vào ngày 26/8. Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp chi cho cổ đông trong đợt này ước hơn 5.000 tỷ đồng.

Cùng thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, một số lãnh đạo DMX đăng ký tăng sở hữu cổ phiếu. Ông Võ Hà Trung Tín - Thành viên HĐQT, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu DMX trong khoảng thời gian từ ngày 18/9 đến 17/10 với mục đích đầu tư cá nhân. Lượng cổ phiếu dự kiến mua tương đương gần 0,008% vốn điều lệ. Hiện ông Tín chưa sở hữu cổ phiếu DMX.

Trước đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã Ck: MWG), đồng thời là Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh, đăng ký mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/9 đến 9/10.

Trước giao dịch, ông Hiểu Em nắm hơn 4,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,3235% vốn tại Điện Máy Xanh. Nếu hoàn tất toàn bộ lượng đăng ký mua, số cổ phiếu do ông sở hữu sẽ tăng lên hơn 4,8 triệu đơn vị, tương đương 0,3812% vốn.

Về hoạt động kinh doanh, 8 tháng đầu năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu 87.050 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tương đương khoảng 71% kế hoạch doanh thu cả năm ở mức 122.500 tỷ đồng. Bình quân trong 8 tháng, doanh nghiệp đạt hơn 360 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày.

Xét theo hệ thống bán lẻ, chuỗi Điện Máy Xanh có 2.002 cửa hàng, giảm 19 điểm bán so với cùng kỳ năm trước và giảm 6 cửa hàng so với đầu năm. Chuỗi Thế Giới Di Động vận hành 920 cửa hàng, giảm 9 cửa hàng so với cùng kỳ và giảm 7 cửa hàng so với đầu năm. Trong khi đó, TopZone duy trì 85 cửa hàng.

Tính chung, hệ thống của Điện Máy Xanh có 3.314 cửa hàng, tăng 144 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước và tăng 113 cửa hàng so với đầu năm. Trong tháng 9 và quý IV/2026, doanh nghiệp kỳ vọng mùa tựu trường, việc ra mắt các sản phẩm Apple mới cùng mùa mua sắm cuối năm sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu cả năm tăng 30% so với năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, Điện Máy Xanh mới chính thức đưa gần 1,27 tỷ cổ phiếu vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 6/8. Tính đến kết phiên ngày 16/9, cổ phiếu DMX có giá 75.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 95.079 tỷ đồng. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của cổ phiếu này sau ba phiên giảm trước đó.