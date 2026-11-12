Điện Máy Xanh (DXM) sửa đổi điều khoản phát hành trái phiếu, lợi nhuận 9 tháng bứt phá kỷ lục

Sửa đổi điều khoản trái phiếu và kế hoạch phân bổ cho dàn lãnh đạo

Ngày 24/11 sắp tới, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã chứng khoán DMX) sẽ chính thức chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản. Thông tin chi tiết về thời gian lấy ý kiến sẽ được công bố cụ thể trong thông báo gửi đến các nhà đầu tư. Trọng tâm của đợt xin ý kiến lần này là việc sửa đổi và bổ sung hình thức bảo đảm của trái phiếu cùng một số nội dung khác liên quan đến phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ đã được thông qua vào ngày 29/10/2026.

Căn cứ theo kế hoạch tài chính, Điện Máy Xanh dự kiến phát hành 1.000 trái phiếu để huy động 100 tỷ đồng, thời gian triển khai từ quý 4 năm 2026 đến quý 2 năm 2027. Toàn bộ nguồn vốn huy động được sẽ dùng để thanh toán một phần nghĩa vụ nợ phát sinh từ khoản vay tại Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thanh toán khoản nợ vay ngân hàng này dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ quý 1 năm 2027 đến quý 2 năm 2027.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt, lô trái phiếu này là loại không chuyển đổi, có kèm chứng quyền, ban đầu không có tài sản bảo đảm nhưng được bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi bởi ngân hàng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với mức lãi suất cố định 8% mỗi năm, mức giá phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ban đầu là 74.000 đồng mỗi cổ phiếu. Lô trái phiếu đặc biệt này được phân bổ riêng cho 15 lãnh đạo cấp cao của công ty, trong đó Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký mua 395 trái phiếu, chiếm 39,5% tổng khối lượng phát hành.

Lợi nhuận bứt phá mạnh mẽ và động lực tăng trưởng từ biên lợi nhuận gộp

Kế hoạch điều chỉnh phương án trái phiếu diễn ra trong lúc bức tranh tài chính của Điện Máy Xanh ghi nhận sự bứt phá vô cùng mạnh mẽ. Chỉ tính riêng trong quý 3 năm 2026, doanh nghiệp bán lẻ này ghi nhận mức doanh thu đạt 34.179,93 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế vọt lên mức 2.824,61 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 104,7% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi đến từ việc tỷ suất biên lợi nhuận gộp được cải thiện rõ rệt từ mức 16,7% lên mức 20,4%.

Đi sâu vào cấu trúc các khoản mục tài chính trong quý 3, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 48,8% so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng thêm 2.291,1 tỷ đồng để chạm mốc 6.981,2 tỷ đồng. Hoạt động tài chính cũng mang về kết quả khả quan khi doanh thu tài chính tăng 59,8%, đạt 729,52 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 41,4% lên 350,28 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 21,6% lên mức 3.841,05 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh khác không ghi nhận sự biến động đáng kể nào so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh mang về 99.459,5 tỷ đồng tổng doanh thu, ghi nhận mức tăng 25,4% so với chín tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống đạt 7.700,79 tỷ đồng, tăng trưởng 83,4% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh rực rỡ này tạo nền tảng tiền đề vững chắc để doanh nghiệp tiếp tục củng cố cấu trúc nguồn vốn và thanh toán các khoản nợ đúng hạn trong giai đoạn sắp tới.