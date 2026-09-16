Điện Máy Xanh dự kiến chia thêm cổ tức, huy động vốn qua trái phiếu kèm chứng quyền

Điện Máy Xanh chuẩn bị phát hành trái phiếu kèm chứng quyền. (Ảnh minh họa)

Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã chứng khoán: DMX) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 vào ngày 29/10 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hai nội dung chính dự kiến trình cổ đông là phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2026 và chào bán riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội sẽ được chốt vào ngày 5/10. Địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau trong thư mời. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyết định bổ sung các vấn đề khác vào chương trình và tài liệu đại hội.

Kế hoạch chia cổ tức mới được đưa ra không lâu sau khi Điện Máy Xanh hoàn tất trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% vào ngày 26/8. Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp chi cho cổ đông trong đợt này ước hơn 5.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 8 tháng đầu năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu 87.050 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và tương đương khoảng 71% kế hoạch doanh thu cả năm 122.500 tỷ đồng. Bình quân, doanh nghiệp đạt hơn 360 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày trong 8 tháng.

Tính chung, hệ thống Điện Máy Xanh có 3.314 cửa hàng, tăng 144 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước và tăng 113 cửa hàng so với đầu năm. Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh có 2.002 cửa hàng, Thế Giới Di Động 920 cửa hàng và TopZone 85 cửa hàng.

Trên HOSE, gần 1,27 tỷ cổ phiếu DMX chính thức giao dịch từ ngày 6/8. Kết phiên 16/9, DMX có giá 75.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 95.079 tỷ đồng.