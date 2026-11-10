Điện Máy Xanh chốt trả cổ tức tỷ lệ 20%, hơn 2.500 tỷ đồng sắp vào túi cổ đông

HĐQT CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (Mã: DMX) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức là 10/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12. Ngày chi trả dự kiến là 24/12.

Với hơn 1,26 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Điện Máy Xanh cần chi hơn 2.520 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG) nắm hơn 85% vốn dự kiến nhận về hơn 2.142 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông Điện Máy Xanh tính đến cuối tháng 9/2026. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Về tình hình kinh doanh, trong 10 tháng đầu năm nay, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu hợp nhất 112.430 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, doanh thu đạt hơn 12.900 tỷ đồng, tăng 4% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng lan tỏa trên mọi chuỗi và ngành hàng, đến từ cửa hàng hiện hữu thay vì mở mới (SSSG 29%). Trả chậm 0% lãi suất và dịch vụ hậu mãi mở rộng thúc đẩy sức mua trong bối cảnh giá bán tăng mà không cần đẩy mạnh chiết khấu, trong đó doanh thu từ trả chậm tăng 52% so với cùng kỳ, nâng tỷ trọng trả chậm lên 39%.

Toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam tăng trưởng doanh thu 28% đến 34% dù không mở cửa hàng mới, trong đó TopZone tăng mạnh nhất (+34%) nhờ điện thoại Apple tăng 50% so với cùng kỳ, cùng iPhone 18 series và iPhone Duo giao hàng trong tháng 10.

Các ngành hàng chính khác tăng 10% đến 50% so với cùng kỳ, dẫn đầu là máy lạnh và gia dụng.

Với EraBlue – chuỗi điện máy tại Indonesia, doanh thu đạt 5.289 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. SSSG lũy kế của chuỗi tăng 12%.

Mạng lưới cửa hàng Điện Máy Xanh. Nguồn: ĐMX.

Về mạng lưới, đến cuối tháng 10, Điện Máy Xanh có tổng cộng 3.373 cửa hàng, tăng 185 điểm bán so với cùng kỳ và tăng 172 điểm so với đầu năm.

EraBlue tại Indonesia là chuỗi có số cửa hàng tăng nhiều nhất, tăng 211 điểm so với cùng kỳ và tăng 188 điểm so với đầu năm, nâng tổng số lên 369 cửa hàng.

Ngược lại, số cửa hàng Điện Máy Xanh giảm 20 điểm so với cùng kỳ và giảm 10 điểm so với đầu năm, còn 1.998 cửa hàng. Thế Giới Di Động có 920 cửa hàng, giảm 7 điểm theo cả hai mốc so sánh. TopZone có 86 cửa hàng, tăng một điểm bán.

Bước sang quý IV, Điện Máy Xanh kỳ vọng mùa mua sắm cuối năm, các chương trình Black Friday cùng nhu cầu đối với iPhone 18 và iPhone Duo sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm 30% so với năm trước.