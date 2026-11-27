Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng năng lượng tái tạo đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với khu vực nông thôn. APV được xem là giải pháp tiềm năng, cho phép khai thác năng lượng sạch trên cùng diện tích đất canh tác, đồng thời duy trì hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.Tại hội thảo “Ứng dụng Điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh” do Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam tổ chức ngày 27/11 các chuyên gia, nhà quản lý và địa phương đã tập trung đánh giá hiệu quả thực tiễn, nhận diện những điểm nghẽn chính sách, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình APV tại Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: NN

Khảo sát thực tế tại 46 mô hình ở 20 tỉnh, thành phố cho thấy, việc ứng dụng điện mặt trời trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện và nước tưới, giảm nhiệt độ chuồng trại, ổn định sinh kế. Thời gian hoàn vốn trong khoảng từ 3-6 năm.

Về thách thức, dù Luật Đất đai 2024 đã cho phép sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích (không quá 50% diện tích và phải bảo đảm chức năng chính), thực tế triển khai vẫn thiếu định nghĩa pháp lý rõ ràng, thiếu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn canh tác dưới tấm pin cũng. Bên cạnh đó, chưa có cơ chế đồng bộ về giá điện, kết nối lưới và tiếp cận tài chính xanh.

Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NN

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: “Điện mặt trời trong nông nghiệp là một hướng tiếp cận có tiềm năng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng gắn với an ninh lương thực”.

Ông bày tỏ, đối với một mô hình còn tương đối mới như điện mặt trời, điều quan trọng không chỉ là cung cấp thông tin về tiềm năng hay những kết quả bước đầu, mà còn phải phản ánh được tình hình triển khai thực tế, những điều kiện cần thiết để thúc đẩy quá trình ứng dụng.

Chia sẻ nghiên cứu về hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình điện mặt trời trong sản xuất nông nghiệp, ông Đỗ Huy Thiệp, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Thể chế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, điện mặt trời giúp giảm chi phí điện, bổ sung nguồn điện tại chỗ và góp phần ổn định chất lượng điện cho sản xuất. Ngoài ra, hệ thống có pin lưu trữ còn có thể cấp điện dự phòng khi mất điện lưới. Nếu được thiết kế phù hợp, hệ thống cũng cho phép cơ sở vận hành thiết bị có công suất cao hơn. Mức tiết kiệm phụ thuộc vào bức xạ mặt trời, hướng lắp đặt, mức độ che bóng và thời điểm sử dụng điện trong ngày, trong năm.

Ông Đỗ Huy Thiệp, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Thể chế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: NN

“Với trại gà công nghiệp quy mô 20.000 con/lứa, có khoảng 2.600 m² mái chuồng, nghiên cứu đề xuất ưu tiên hệ thống 50 kWp không dùng pin lưu trữ. Theo tính toán, với vốn đầu tư 325 triệu đồng, phương án này có thể đáp ứng 33,1% nhu cầu điện hằng năm, giúp trang trại giảm mua 55.400 kWh điện lưới, tiết kiệm khoảng 115,8 triệu đồng mỗi năm và hoàn vốn sau 2,81 năm”, ông Thiệp dẫn chứng.

Hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn triển khai

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc phát triển điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Luật Đất đai năm 2024 đã cho phép sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích, với điều kiện không vượt quá 50% diện tích và phải bảo đảm chức năng sử dụng đất chính. Tuy nhiên, thực tế triển khai còn thiếu định nghĩa pháp lý rõ ràng đối với mô hình APV, hướng dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn canh tác dưới hệ thống tấm pin.

Ông Vũ Duy Hưng, Chuyên viên cao cấp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ảnh: NN

Bên cạnh đó, cơ chế giá điện, kết nối lưới và khả năng tiếp cận nguồn vốn xanh chưa đồng bộ, khiến nhiều mô hình chưa phát huy hết tiềm năng hoặc khó mở rộng quy mô.Theo ông Vũ Duy Hưng, Chuyên viên cao cấp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã đặt mục tiêu sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất, đồng thời giảm 10% phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2030.

Cùng với đó, Nghị định 243/2026 sửa đổi Nghị định 58/2025 về điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ đã đơn giản hóa thủ tục đầu tư, miễn giấy phép đăng ký hoạt động điện lực đối với mô hình có công suất tấm pin dưới 100 kW và mở ra cơ chế hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Tại các địa phương, Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng/kW tấm pin và 1 triệu đồng/kWh hệ thống lưu trữ, tối đa 6 triệu đồng mỗi hộ. Trong khi Sơn La có dự thảo hỗ trợ khoảng 2,5 triệu đồng cho mỗi mô hình. Đây là những tín hiệu tích cực, song các chính sách hiện nay chưa phân biệt rõ điện mặt trời phục vụ sinh hoạt và điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp.

APV đang mở ra hướng phát triển mới, giúp tiết kiệm chi phí năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và ổn định sinh kế cho người dân. Ảnh: NN

Theo ông Hưng, hiện vẫn thiếu cơ chế hỗ trợ riêng cho các chủ thể sản xuất nông nghiệp chuyển từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo. Nhiều mô hình còn mang tính tự phát, chưa được đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong giai đoạn 2027-2030, ông Hưng đề xuất phát triển điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp (APV) theo hướng lấy hoạt động sản xuất, sơ chế và bảo quản nông, lâm, thủy sản làm trọng tâm. Điện năng ưu tiên phục vụ nhu cầu tại chỗ theo mô hình tự sản, tự tiêu, với công suất tấm pin dưới 100 kW và có hệ thống lưu trữ.

Từ thực tiễn địa phương, ông Võ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc ứng dụng điện mặt trời trong sản xuất nông nghiệp đã được triển khai dưới nhiều hình thức. Địa phương chủ yếu tận dụng mái nhà chuồng trại, nhà kho, nhà xưởng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời; bên cạnh đó, một số mô hình bố trí các tấm pin trên hệ thống giàn khung cao, cho phép duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp phía dưới.

Tuy nhiên, để các mô hình có thể phát triển ổn định và nhân rộng, địa phương kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về điều kiện, tiêu chí sử dụng đất nông nghiệp kết hợp điện mặt trời. Cùng với đó, cần chuẩn hóa quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp với từng nhóm cây trồng, vật nuôi; có cơ chế hỗ trợ thí điểm mô hình gắn với hợp tác xã, doanh nghiệp và chuỗi giá trị nông sản.

Chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế, bà Sonja Esche, Cố vấn trưởng Dự án Agri-PV, GIZ-Việt Nam, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển APV, đặc biệt là kinh nghiệm của Đức trong nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp với điện mặt trời. Những kinh nghiệm này cung cấp thêm cơ sở tham khảo về lựa chọn công nghệ, thiết kế hệ thống, đánh giá tác động đến cây trồng và xây dựng điều kiện triển khai phù hợp với từng khu vực sản xuất tại Việt Nam.

Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển nông nghiệp bền vững. Chính phủ ban hành nhiều chiến lược và chính sách quan trọng hướng đến mô hình tăng trưởng hiện đại, phát thải thấp, nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí Trong đó, tiêu biểu là Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị định số 58/2025/NĐ-CP và Nghị định số 243/2026/NĐ-CP liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp; Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Đây là những cơ sở quan trọng để nghiên cứu, phát triển các mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.