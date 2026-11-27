Hội thảo “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh”

Điện mặt trời mở hướng giảm chi phí sản xuất

Ngày 27/11, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh” tại Hà Nội.

Ông Phạm Văn Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp nhận định, phát triển các mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lượng, cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính và tăng thu nhập cho người dân.

Thực tế tại Khánh Hòa cho thấy, điện mặt trời đã bước đầu được ứng dụng trong nhiều hoạt động sản xuất. Ông Võ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết, nguồn điện này được sử dụng cho hệ thống chiếu sáng, thông gió, làm mát và cấp nước tự động tại các trang trại. Toàn tỉnh hiện có 23/454 trang trại chăn nuôi ứng dụng điện mặt trời, chiếm khoảng 5%.

Ngoài chăn nuôi, điện mặt trời còn được khai thác để vận hành thiết bị tại các cơ sở nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản và cung cấp điện phụ trợ trên tàu cá. Theo ông Công, phát triển điện mặt trời kết hợp nông nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng mà còn giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dù vậy, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là trở ngại đối với nhiều cơ sở sản xuất. Ông Ngô Viết Thuật, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) chè Thủy Thuật, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tiền điện của đơn vị biến động theo nhu cầu tưới, sao sấy và bảo quản chè.

Riêng khu vực chế biến chính, gồm vườn chè, nhà xưởng, khu bảo quản và nơi giới thiệu sản phẩm, tiền điện có tháng khoảng 7-8 triệu đồng, có tháng lên tới 15-16 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều hộ thành viên HTX chi khoảng 2-3 triệu đồng tiền điện mỗi tháng.

Ông Thuật cho biết, bản thân chưa lắp đặt hệ thống điện mặt trời, dù đã tham quan một số mô hình do các hộ đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu là khoản vốn ban đầu lớn. Các hộ làm chè vẫn phải dành nguồn lực tái đầu tư sản xuất, nên việc bỏ ra vài trăm triệu đồng cùng lúc để lắp đặt hệ thống điện mặt trời là khó khăn đáng kể.

Với HTX, khả năng tiết giảm tiền điện là động lực để tìm hiểu mô hình, nhưng hiệu quả đầu tư phải được cân nhắc kỹ trước khi quyết định triển khai.

Ở góc độ nghiên cứu, ông Đỗ Huy Thiệp, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Thể chế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, điện mặt trời giúp giảm chi phí điện, bổ sung nguồn cung tại chỗ và góp phần ổn định chất lượng điện phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, hệ thống có pin lưu trữ có thể cung cấp điện dự phòng khi mất điện lưới. Nếu được thiết kế phù hợp, hệ thống còn cho phép cơ sở sản xuất vận hành thiết bị có công suất cao hơn. Tuy nhiên, mức tiết kiệm phụ thuộc vào bức xạ mặt trời, hướng lắp đặt, mức độ che bóng và thời điểm sử dụng điện trong ngày, trong năm.

Để minh chứng hiệu quả kinh tế, ông Thiệp dẫn chứng, với trang trại gà công nghiệp quy mô 20.000 con/lứa, có khoảng 2.600 m² mái chuồng, nghiên cứu đề xuất lắp hệ thống điện mặt trời công suất 50 kWp, không sử dụng pin lưu trữ. Với vốn đầu tư 325 triệu đồng, phương án này có thể đáp ứng 33,1% nhu cầu điện hằng năm, giúp trang trại giảm mua 55.400 kWh điện lưới, tiết kiệm khoảng 115,8 triệu đồng mỗi năm và hoàn vốn sau 2,81 năm.

Cần cơ chế riêng để thúc đẩy điện mặt trời trong nông nghiệp

Từ các mô hình thực tế, ông Thiệp đề xuất ưu tiên ứng dụng điện mặt trời tại những cơ sở có nhu cầu sử dụng điện lớn, ổn định, đặc biệt là các đơn vị tiêu thụ nhiều điện vào ban ngày.

Ông Phạm Văn Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp phát biểu tại hội thảo

Năm nhóm mô hình cần ưu tiên gồm chăn nuôi công nghiệp; nuôi thủy sản thâm canh; cơ sở sơ chế, chế biến; kho lạnh bảo quản; và trồng trọt kết hợp bơm tưới, bảo quản sau thu hoạch.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Chi phí đầu tư tấm pin và hệ thống lưu trữ cao, trong khi khả năng tiếp cận vốn vay của các cơ sở sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Việc thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật cũng tiềm ẩn nguy cơ lựa chọn thiết bị kém chất lượng hoặc không phù hợp công suất. Bên cạnh đó, hướng dẫn về đất đai, xây dựng đối với mô hình này chưa đầy đủ.

Để tháo gỡ, ông Thiệp kiến nghị khảo sát nhu cầu năng lượng theo từng địa phương, ngành hàng và phương thức sản xuất, từ đó lựa chọn địa bàn phù hợp để triển khai mô hình điểm. Đồng thời, cần kết nối các cơ sở sản xuất với ngân hàng và nhà đầu tư điện mặt trời nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng xanh.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, bà Sonja Esche, Cố vấn trưởng dự án Agri-PV, Tổ chức GIZ-Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần lấy hoạt động sản xuất nông nghiệp làm trọng tâm khi phát triển điện mặt trời kết hợp nông nghiệp. Công nghệ được lựa chọn phải phù hợp với điều kiện từng địa phương và đặc điểm của từng loại nông sản.

Bà Sonja Esche đề xuất triển khai các mô hình thí điểm để thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng chính sách, đồng thời sớm ban hành tiêu chí kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn. Đặc biệt, tính khả thi về kinh tế cần được đánh giá kỹ trước khi nhân rộng, tránh đầu tư dàn trải hoặc lựa chọn công nghệ không phù hợp với nhu cầu sản xuất.

Về chính sách, ông Vũ Duy Hưng, Chuyên viên cao cấp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết, Nghị định 243/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2025/NĐ-CP về điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ đã đơn giản hóa thủ tục đầu tư, miễn giấy phép đăng ký hoạt động điện lực đối với mô hình có công suất tấm pin dưới 100 kW và mở ra cơ chế hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Một số địa phương cũng bắt đầu triển khai chính sách hỗ trợ. Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng/kW tấm pin và 1 triệu đồng/kWh hệ thống lưu trữ, tối đa 6 triệu đồng mỗi hộ. Trong khi đó, Sơn La có dự thảo hỗ trợ khoảng 2,5 triệu đồng cho mỗi mô hình.

Theo ông Hưng, đây là những tín hiệu tích cực trong thúc đẩy năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chính sách hiện nay chưa phân biệt rõ điện mặt trời phục vụ sinh hoạt với điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cơ chế hỗ trợ riêng cho các chủ thể sản xuất nông nghiệp chuyển từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo vẫn còn thiếu.

Thực tế, nhiều mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp hiện nay mang tính tự phát, chưa được đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Điều này gây khó khăn cho việc lựa chọn mô hình phù hợp, xây dựng phương án đầu tư và tổ chức nhân rộng.

Trên cơ sở đó, ông Hưng đề xuất trong giai đoạn 2027-2030, phát triển điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp (APV) theo hướng lấy hoạt động sản xuất, sơ chế và bảo quản nông, lâm, thủy sản làm trọng tâm. Điện năng được ưu tiên phục vụ nhu cầu tại chỗ theo mô hình tự sản, tự tiêu, với công suất tấm pin dưới 100 kW và có hệ thống lưu trữ.

Việc lựa chọn mô hình cần căn cứ vào đặc điểm từng lĩnh vực, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, nhất là trồng trọt. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ HTX, trang trại và cơ sở sản xuất OCOP về kỹ thuật, tài chính, thủ tục hành chính và nâng cao nhận thức để tạo điều kiện nhân rộng.