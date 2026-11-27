Chia sẻ tại Hội thảo “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh” diễn ra ngày 27/11, ông Đỗ Huy Thiệp, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Thể chế nông nghiệp cho biết, điện mặt trời có thể giúp các cơ sở sản xuất giảm chi phí điện, chủ động nguồn năng lượng tại chỗ và duy trì hoạt động khi điện lưới gặp sự cố nếu được kết hợp với hệ thống lưu trữ.

Các cơ sở sơ chế, chế biến nông, thủy sản là một trong những nhóm được đề xuất ưu tiên lắp đặt điện mặt trời.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với những lĩnh vực có nhu cầu sử dụng năng lượng lớn như chăn nuôi công nghiệp, nuôi thủy sản thâm canh, sơ chế và chế biến nông sản, kho lạnh bảo quản, trồng trọt sử dụng hệ thống bơm tưới và bảo quản sau thu hoạch.

Theo kết quả khảo sát 46 mô hình tại 20 tỉnh, thành phố của Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, điện mặt trời không chỉ giúp tiết kiệm chi phí điện mà còn giảm lượng nước sử dụng cho tưới tiêu, cải thiện điều kiện nhiệt độ chuồng trại và góp phần ổn định sinh kế. Thời gian hoàn vốn ước tính khoảng 3-6 năm, tùy điều kiện sản xuất, công suất lắp đặt và thời điểm sử dụng điện.

Dẫn chứng từ thực tế, ông Thiệp cho biết, một trang trại gà công nghiệp được đưa vào tính toán có hai chuồng kín, tổng diện tích mái khoảng 2.600 m², quy mô 20.000 con mỗi lứa. Chi phí tiền điện của trang trại khoảng 85 triệu đồng mỗi lứa. Với khoảng 5 lứa mỗi năm, tổng chi phí điện có thể lên tới hơn 350 triệu đồng.

Khi đầu tư hệ thống điện mặt trời công suất 50 kWp, không kèm pin lưu trữ, với tổng vốn khoảng 325 triệu đồng, trang trại có thể giảm lượng điện mua từ lưới khoảng 55.400 kWh mỗi năm, tương ứng tiết kiệm 115,8 triệu đồng tiền điện. Đáng chú ý, gần 80% sản lượng điện mặt trời được sử dụng trực tiếp tại trang trại, giúp phương án đầu tư dự kiến hoàn vốn sau khoảng 2,81 năm.

Hiệu quả này cho thấy điện mặt trời có tiềm năng ứng dụng tại các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, nhất là những trang trại có sẵn diện tích mái chuồng để lắp đặt hệ thống pin. Vào những thời điểm nắng nóng, nhu cầu vận hành quạt thông gió, hệ thống làm mát và máy bơm tăng cao, cũng là lúc nguồn điện tại chỗ có thể phát huy hiệu quả, góp phần giảm áp lực chi phí sản xuất.

Dù có tiềm năng và hiệu quả kinh tế bước đầu, việc ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn về cơ chế hỗ trợ.

Theo ông Vũ Duy Hưng, chuyên viên cao cấp thuộc Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chính sách về điện mặt trời đã có những điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn cho người dân. Tuy nhiên, các quy định hiện hành chưa phân định rõ nhu cầu sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt với mục đích sản xuất nông nghiệp. Điều này khiến HTX, trang trại và cơ sở sản xuất chưa có cơ chế hỗ trợ thực sự phù hợp khi chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Chính sách về điện mặt trời đã có những điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn cho người dân.

Cùng quan điểm, ông Phạm Văn Tiệp, Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án nông nghiệp cho biết, hiện có 5 tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời, nhưng chưa đề cập cụ thể đến nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Từ thực tế này, ông Tiệp đề nghị các cơ quan chức năng khi xây dựng chính sách cần xác định rõ phạm vi và đối tượng áp dụng, trong đó quan tâm đến hệ thống điện mặt trời trên mái chuồng trại, trang trại và tại các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản. Đây là những khu vực có nhu cầu sử dụng điện lớn, đồng thời có khả năng khai thác diện tích mái sẵn có để lắp đặt pin mặt trời.

Ở góc độ kinh nghiệm quốc tế, bà Sonja Esche, Cố vấn trưởng dự án Agri-PV của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam, cho rằng cần lấy hoạt động sản xuất nông nghiệp làm trọng tâm khi lựa chọn công nghệ và triển khai các mô hình điện mặt trời kết hợp canh tác.

Theo bà, việc lắp đặt pin mặt trời trên đất nông nghiệp phải bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất. Trồng trọt và chăn nuôi vẫn phải là mục tiêu chính, không để phát triển điện mặt trời lấn át mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Trong bối cảnh tăng trưởng xanh và phát triển nông nghiệp bền vững trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết, mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời (Agrivoltaics - APV) được xem là một hướng tiếp cận đáng chú ý. Mô hình cho phép bố trí hệ thống pin mặt trời trên cùng diện tích đất canh tác, vừa tạo ra nguồn năng lượng sạch, vừa duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Để hướng đi này phát huy hiệu quả, bên cạnh lựa chọn công nghệ phù hợp, việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ về vốn, đầu tư và tổ chức thực hiện có ý nghĩa quan trọng. Chính sách cần tính đến đặc thù của HTX, trang trại và cơ sở sản xuất, qua đó tạo điều kiện để các đơn vị chủ động đầu tư, giảm chi phí năng lượng và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.