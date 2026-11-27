Hội thảo Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: giải pháp năng lượng xanh, sáng 27-11. Ảnh: Ban Tổ chức

Tại hội thảo, ông Đỗ Huy Thiệp, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và thể chế nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết, điện mặt trời có thể giúp các cơ sở sản xuất giảm chi phí điện, chủ động nguồn năng lượng tại chỗ và duy trì hoạt động khi điện lưới gặp sự cố nếu có hệ thống lưu trữ, nhất là đối với các nhóm sản xuất có nhu cầu năng lượng lớn, gồm: chăn nuôi công nghiệp, nuôi thủy sản thâm canh, cơ sở sơ chế và chế biến nông sản, kho lạnh bảo quản, trồng trọt kết hợp bơm tưới và bảo quản sau thu hoạch.

Qua khảo sát 46 mô hình tại 20 tỉnh, thành phố của Ban Quản lý các dự án nông nghiệp đã ghi nhận, điện mặt trời có thể giúp tiết kiệm chi phí điện, nước tưới, giảm nhiệt độ chuồng trại và ổn định sinh kế. Thời gian hoàn vốn ước tính khoảng 3-6 năm, tùy vào điều kiện sản xuất, công suất lắp đặt và thời điểm sử dụng điện.

Điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp. Ảnh minh họa

Theo ông Vũ Duy Hưng, chuyên viên cao cấp thuộc Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chính sách về điện mặt trời đã có những điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, các quy định hiện hành chưa phân biệt rõ điện mặt trời phục vụ sinh hoạt với điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, vẫn thiếu cơ chế hỗ trợ riêng cho hợp tác xã, trang trại và cơ sở sản xuất chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Ông Phạm Văn Tiệp, Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án nông nghiệp cho biết, hiện đã có 5 tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời, nhưng chưa đề cập cụ thể đến nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Ông đề nghị các cơ quan khi xây dựng chính sách cần xác định rõ phạm vi áp dụng, trong đó có điện mặt trời trên mái chuồng trại và tại các cơ sở chế biến nông sản.

Với kinh nghiệm quốc tế, bà Sonja Esche, Cố vấn trưởng dự án Agri-PV của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam, cho rằng, cần lấy sản xuất nông nghiệp làm trọng tâm để lựa chọn công nghệ phù hợp. Theo bà Sonja Esche, việc lắp đặt pin mặt trời trên đất nông nghiệp phải bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất. Trong đó, trồng trọt và chăn nuôi vẫn phải được thực hiện, không để mục tiêu phát triển điện mặt trời lấn át mục đích sản xuất nông nghiệp.

Tại hội thảo, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa kiến nghị sớm hoàn thiện hướng dẫn về tỷ lệ che phủ tấm pin, kết cấu lắp đặt, sử dụng đất và tín dụng xanh. Theo địa phương, thiếu tiêu chí kỹ thuật không chỉ gây khó khăn cho nhà đầu tư mà còn tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời để phát triển dự án năng lượng thuần túy, ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất nông nghiệp.