Điện mặt trời mái nhà trường học: Từ nguồn năng lượng sạch đến bài học chuyển đổi xanh

Khai thác mái trường, lan tỏa năng lượng sạch

Trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại những công trình hiện hữu đang trở thành hướng đi được quan tâm. Với đặc điểm có diện tích mái tương đối rộng, nhu cầu sử dụng điện phục vụ chiếu sáng, thiết bị dạy học và các hoạt động thường ngày, trường học là một trong những địa điểm có tiềm năng ứng dụng điện mặt trời mái nhà.

Điện mặt trời mái nhà tại trường học không chỉ góp phần tạo ra nguồn năng lượng sạch phục vụ hoạt động dạy và học, mà còn mang lại giá trị giáo dục thiết thực, giúp học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững.

Mô hình Điện mặt trời mái nhà tại Trường Tiểu học Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: EVNHANOI.

Việc khai thác nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời có thể giúp các cơ sở giáo dục chủ động bổ sung một phần nguồn điện phục vụ nhu cầu sử dụng tại chỗ. Khi được thiết kế phù hợp với điều kiện công trình và biểu đồ phụ tải, hệ thống điện mặt trời có thể hỗ trợ giảm lượng điện phải lấy từ lưới vào những thời điểm có nắng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào công suất lắp đặt, điều kiện bức xạ mặt trời, mức tiêu thụ điện của từng trường, khả năng vận hành hệ thống và phương án sử dụng hoặc lưu trữ lượng điện được tạo ra. Do đó, việc phát triển mô hình cần dựa trên khảo sát kỹ thuật và nhu cầu thực tế, thay vì áp dụng một phương án chung cho mọi cơ sở giáo dục.

Biến công trình xanh thành không gian giáo dục môi trường

Một điểm đáng chú ý của điện mặt trời mái nhà tại trường học là giá trị vượt ra ngoài việc cung cấp điện. Hệ thống năng lượng tái tạo có thể trở thành phương tiện trực quan để học sinh tiếp cận những kiến thức về năng lượng, biến đổi khí hậu và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Thông qua hoạt động học tập phù hợp, học sinh có thể tìm hiểu cách ánh sáng mặt trời được chuyển đổi thành điện năng, vai trò của năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng và ý nghĩa của việc tiết kiệm điện. Những kiến thức vốn được trình bày trong sách giáo khoa nhờ đó có thể gắn với một hệ thống vận hành ngay trong khuôn viên trường.

Từ góc độ giáo dục, đây cũng là cơ hội hình thành thói quen sử dụng năng lượng có trách nhiệm. Việc tắt thiết bị khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, theo dõi lượng điện tiêu thụ và hiểu được mối liên hệ giữa hành vi hằng ngày với môi trường có thể trở thành những nội dung giáo dục thiết thực.

Nếu được tổ chức bài bản, các trường có thể lồng ghép chủ đề năng lượng sạch vào hoạt động trải nghiệm, bài học khoa học hoặc chương trình giáo dục môi trường. Qua đó, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có cơ hội quan sát, đặt câu hỏi và hình thành tư duy về phát triển bền vững.

Bài học thực tế từ việc sử dụng năng lượng xanh tại Trường Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long. Ảnh: EVNHANOI.

Dù vậy, để phát huy giá trị giáo dục, việc lắp đặt hệ thống cần đi cùng phương án khai thác phù hợp. Các nội dung giới thiệu, quan sát và thực hành phải bảo đảm an toàn điện, không để học sinh tự ý tiếp cận khu vực kỹ thuật hoặc thiết bị vận hành. Đây là điều kiện quan trọng để mô hình vừa có ý nghĩa giáo dục, vừa đáp ứng yêu cầu an toàn trong môi trường học đường.

Cần bảo đảm hiệu quả kinh tế và an toàn vận hành

Bên cạnh những lợi ích tiềm năng, phát triển điện mặt trời mái nhà tại trường học cũng đặt ra các yêu cầu về đầu tư, kỹ thuật và quản lý vận hành. Trước khi triển khai, cơ sở giáo dục cần đánh giá kết cấu mái, khả năng chịu tải, điều kiện chống thấm, hệ thống điện hiện hữu và phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định áp dụng.

Việc lựa chọn công suất cần gắn với nhu cầu sử dụng điện thực tế, nhất là đặc điểm phụ tải trong giờ học và thời gian nghỉ. Với những trường có mức tiêu thụ điện cao vào ban ngày, nguồn điện mặt trời có thể được khai thác trực tiếp tương đối thuận lợi. Ngược lại, nếu nhu cầu sử dụng thấp hoặc tập trung vào thời điểm không có nắng, hiệu quả kinh tế cần được tính toán kỹ hơn.

Các yếu tố như chi phí đầu tư ban đầu, bảo trì, tuổi thọ thiết bị, khả năng giám sát sản lượng và phương án xử lý khi hệ thống gặp sự cố cũng cần được xem xét đầy đủ. Đối với công trình giáo dục, yêu cầu an toàn càng cần được đặt lên hàng đầu, bởi hệ thống phải vận hành ổn định trong môi trường có đông học sinh và giáo viên.

Ngoài ra, việc đầu tư cần tuân thủ các quy định hiện hành về điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, an toàn công trình và các yêu cầu quản lý liên quan. Trường học cần xác định rõ trách nhiệm quản lý tài sản, đơn vị bảo trì, quy trình xử lý sự cố và cơ chế theo dõi hiệu quả sau khi đưa hệ thống vào hoạt động.

Đây là những điều kiện cần thiết để bảo đảm mô hình không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn phát huy hiệu quả trong suốt quá trình sử dụng.

Góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh từ cơ sở

Từ mái trường, điện mặt trời có thể trở thành một ví dụ cụ thể về cách đưa mục tiêu phát triển bền vững vào đời sống. Khi nguồn năng lượng tái tạo được kết hợp với các giải pháp tiết kiệm điện, quản lý năng lượng và giáo dục môi trường, giá trị của mô hình sẽ không chỉ được đo bằng sản lượng điện tạo ra mà còn ở những thay đổi trong nhận thức và hành vi sử dụng năng lượng.

Đối với ngành điện, việc đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong quá trình tìm hiểu, phát triển và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà có thể góp phần lan tỏa kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Với các nhà trường, đây là cơ hội kết hợp mục tiêu quản lý chi phí vận hành với nhiệm vụ giáo dục học sinh về trách nhiệm đối với môi trường.

Tuy nhiên, để mô hình được nhân rộng một cách bền vững, cần có đánh giá thực tế về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và giáo dục tại từng công trình. Những dữ liệu như sản lượng điện tạo ra, tỷ lệ điện tự sử dụng, mức tiết giảm chi phí, chi phí bảo dưỡng và mức độ tham gia của học sinh sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện phương án triển khai.

Điện mặt trời mái nhà tại trường học vì thế có thể được nhìn nhận như một hướng kết nối giữa chuyển dịch năng lượng và đổi mới giáo dục. Khi được đầu tư đúng cách, vận hành an toàn và gắn với hoạt động học tập thiết thực, những tấm pin trên mái trường không chỉ tạo ra điện năng mà còn góp phần nuôi dưỡng tư duy xanh cho thế hệ tương lai.