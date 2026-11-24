Cán bộ ngành Điện Thủ đô hỗ trợ người dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Nhiều lợi ích từ điện mặt trời

Giá điện sinh hoạt đang là khoản chi đáng kể trong ngân sách gia đình, đặc biệt với các hộ sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh, bếp điện, máy giặt, tủ lạnh và nhiều thiết bị công suất lớn. Trong bối cảnh đó, điện mặt trời mái nhà trở thành một giải pháp được quan tâm vì vừa giúp giảm tiền điện hàng tháng, vừa tạo ra nguồn điện sạch để sử dụng lâu dài.

Quản lý gara ô tô Việt Tín (xã Thanh Trì) Phạm Tuấn Hoàn cho biết, sau 6 tháng lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, áp lực tiền điện đã giảm đi đáng kể, mỗi tháng chi phí tiền điện giảm gần 5 triệu đồng.

“Tôi lắp đặt 24 tấm pin năng lượng, đầu tư hệ thống đường dây, lắp đặt với tổng chi phí gần 200 triệu đồng. Sau khi đưa vào sử dụng, nguồn điện bảo đảm cho khu vực gara rộng 500m2, ngoài ra còn cung cấp điện ổn định cho kho hàng gần đó”, ông Phạm Tuấn Hoàn nói.

Cũng theo ông Phạm Tuấn Hoàn, với các hộ gia đình, những công trình sử dụng nhiều điện vào ban ngày sẽ có điều kiện thuận lợi để khai thác nguồn điện mặt trời ngay khi hệ thống phát điện. Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lợi ích này càng rõ ràng hơn. Khi điện mặt trời được tạo ra và sử dụng trực tiếp cho các phụ tải đang hoạt động, hiệu quả của mô hình sản xuất tự động - tự động thụ động sẽ được phát huy tốt hơn.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Tiến, đại diện Trung tâm thương mại AEON mall Hà Đông cho biết, hệ thống điện mặt trời đã hỗ trợ đáng kể cho quá trình vận hành các thiết bị điện của trung tâm, đặc biệt là hệ thống điều hòa. Với sự hỗ trợ tổng năng lượng điện của trung tâm hơn 26 triệu kWh mỗi năm, điện mặt trời hiện đóng góp khoảng 7-10% tổng lượng điện tiêu thụ, qua đó hỗ trợ trung tâm chủ động hơn trong công việc đáp ứng nhu cầu điện cho hoạt động kinh doanh.

Tương tự, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Giấy Vạn Điểm Bùi Quốc Giang chia sẻ, ứng dụng nguồn năng lượng tại chỗ là một hướng đi thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hướng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững.

Đây cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng của điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự động tiêu thụ: Điện tạo ra đến đâu, khai thác trực tiếp cho nhu cầu sử dụng đến đó. Với những công trình có nhu cầu sử dụng điện vào buổi tối hoặc có sự chênh lệch lớn giữa thời điểm phát điện và thời điểm tiêu thụ, khách hàng có thể cân nhắc thêm hệ thống lưu trữ điện (BESS).

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp

Tại lễ phát động chiến dịch “Mái nhà đón nắng” với thông điệp “Biến nắng thành điện”, do Sở Công Thương thành phố Hà Nội và EVNHANOI phối hợp tổ chức vào trung tuần tháng 11-2026, Tổng Giám đốc EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, vai trò đồng hành của ngành Điện Thủ đô trong việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin chính thống, tư vấn các vấn đề về kỹ thuật, an toàn và thủ tục liên quan, giúp người dân, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá nhu cầu, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sử dụng điện thực tế”, ông Nguyễn Anh Tuấn nêu.

Đề cập đến vấn đề này, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội Trần Đức Hải cho hay, việc khai thác nguồn năng lượng sạch tại chỗ không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, nâng cao tính chủ động trong sử dụng điện mà còn thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển xanh, bền vững của Thủ đô. Thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tìm hiểu, tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Thực tế, thời gian qua, EVNHANOI đã khuyến khích việc phát triển điện mặt trời mái nhà. Ngành Điện Thủ đô khuyến nghị khách hàng nên bắt đầu từ việc xem xét dữ liệu sử dụng điện trong 6-12 tháng, xác định lượng điện tiêu thụ và đặc biệt là thời điểm sử dụng điện trong ngày. Đây là cơ sở để tính toán công suất hệ thống phù hợp, tránh tình trạng đầu tư quá lớn so với nhu cầu thực tế, trong khi nếu công suất quá nhỏ lại chưa khai thác hết tiềm năng của mái nhà.

Theo EVHANOI, thay vì bắt đầu bằng câu hỏi “mái nhà gắn được bao nhiêu kWp”, khách hàng nên xác định trước quá trình đang sử dụng bao nhiêu điện và sử dụng chủ yếu vào thời điểm nào. Các công suất như 3kWp, 5kWp dành cho hộ gia đình hay 10-20kWp dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ chỉ mang tính tham khảo. Công cụ tối ưu cần được xác định dựa trên dữ liệu thực tế tiêu thụ, điều kiện tối ưu và mục tiêu sử dụng của từng quá trình.

Bên cạnh việc lựa chọn công năng, điều kiện thuận lợi cũng cần được khảo sát kỹ năng. Diện tích, hướng dẫn, độ bóng, độ chắc chắn của cấu hình và khả năng tải đều có ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như toàn bộ hệ thống. Đặc biệt, khách hàng không nên chỉ định quan tâm đến sản phẩm điện tử hay Giải pháp tiết kiệm kiến trúc mà bỏ qua yêu cầu an toàn trong suốt đời hệ thống. Lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị tư vấn, khảo sát và thi công có kinh nghiệm; bảo vệ hệ thống bảo vệ, chống sét, tiếp địa, kết nối thoải mái và các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy là những yếu tố cần thiết được đặt lên hàng đầu…

BOX

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy) ngày 28-10-2026, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 100/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố.

Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đáp ứng các điều kiện quy định. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện được xem xét hỗ trợ thêm. Về mức hỗ trợ, đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất tối thiểu 1kWp, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng. Đối với hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ, dung lượng tối thiểu 1kWh, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng. Như vậy, hộ gia đình lắp đặt đồng bộ cả hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31-12-2030.