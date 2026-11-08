Điện mặt trời mái nhà: Giải pháp nguồn quan trọng và nhanh nhất cho năm 2027

Nguồn điện... phát ra từ những mái nhà

Nếu những nguồn điện nền cần nhiều năm để xây dựng thì điện mặt trời mái nhà có thể chỉ mất vài tháng đầu tư, lắp đặt và đưa vào vận hành. Hội nghị về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và bảo đảm cung ứng điện năm 2027-2028 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 7/11/2026 cho thấy trung ương, địa phương và ngành Điện đều coi nguồn điện này là một trong những giải pháp trọng tâm của bài toán đủ điện, bên cạnh cả một bộ giải pháp phải triển khai đồng bộ ngay từ bây giờ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết: “Phát triển điện mặt trời mái nhà tại chỗ sẽ giảm áp lực cung cấp điện từ các nguồn lớn. Đây là một giải pháp quan trọng trong thời gian tới, bởi các nguồn này có thể phát triển nhanh, cấp điện trực tiếp cho phụ tải, thậm chí giảm cả nhu cầu truyền tải điện đi xa”.

Ngày 7/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và bảo đảm cung ứng điện năm 2027-2028.

Nhận định ấy dựa trên một thực tế, trong khi một nhà máy nhiệt điện cần nhiều năm, một hệ thống trên mái nhà xưởng hay công sở có thể lắp xong trong vài tuần.

Theo Cục Điện lực, tới tháng 9/2026, điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 8,4 GW trong tổng công suất đặt khoảng 93,8 GW của hệ thống, tức gần một phần mười. Thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến hết tháng 8/2026, cả nước có 134.410 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất lắp đặt trên 11.450 MWp.

Cũng tại hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho hay: "Trước năm 2026, EVNNPC chỉ phát triển được hơn 330 MW điện mặt trời mái nhà, nhưng riêng 10 tháng năm 2026 con số này đã đạt 813 MW”. Như vậy, chỉ trong 10 tháng, miền Bắc lắp được gần gấp 2,5 lần công suất của tất cả những năm trước cộng lại.

Trụ sở Công ty Điện lực Cao Bằng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Phát tại chỗ, dùng tại chỗ: Lợi ích nhiều tầng

Lợi thế lớn nhất của điện mặt trời mái nhà là điện sinh ra ở đâu thì được dùng ngay ở đó. Điện từ tấm pin trên mái nhà xưởng, công sở hay nhà dân đi thẳng vào phụ tải bên dưới, gần như không phải qua đường dây dài nào.

Từ đặc điểm ấy, lợi ích không dừng ở việc giảm áp lực xây dựng nguồn điện mới. Phần phụ tải được mái nhà tự đáp ứng là phần không phải truyền từ nhà máy ở xa qua lưới truyền tải 500 kV, 220 kV, rồi qua lưới phân phối 110 kV và trung thế. Nhờ vậy, áp lực đầu tư, nâng cấp lưới truyền tải và lưới phân phối cũng giảm theo. Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở những nơi lưới đang căng.

Tại Bắc Ninh, theo báo cáo của ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị, trong các đợt nắng nóng một số trạm biến áp 500 kV, 220 kV đã vận hành ở mức mang tải cao. Bắc Ninh xác định điện mặt trời mái nhà tại doanh nghiệp, khu công nghiệp góp phần bổ sung nguồn tại chỗ, giảm nhu cầu nhận điện từ lưới.

Trong quá trình truyền tải và phân phối điện, quãng đường truyền tải càng dài, số cấp biến áp càng nhiều thì tổn thất điện năng có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, điện mặt trời mái nhà được sản xuất và sử dụng trực tiếp tại chỗ, giúp hạn chế tổn thất trên lưới điện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện và giảm tổn thất điện năng của toàn hệ thống.

Một trong những lợi thế nổi bật của điện mặt trời mái nhà là khả năng phát điện phù hợp với nhu cầu sử dụng điện vào những ngày nắng nóng. Khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát gia tăng, đồng thời cường độ bức xạ mặt trời lớn cũng tạo điều kiện để các tấm pin phát huy hiệu quả.

Theo EVNNPC, thực tế vận hành trong những mùa nắng nóng vừa qua cho thấy, phụ tải điện miền Bắc thường tăng cao vào khung giờ từ 12 giờ 30 đến 15 giờ 30, trùng với thời điểm điện mặt trời có khả năng phát điện mạnh. Đây là lợi thế quan trọng, giúp điện mặt trời mái nhà bổ sung nguồn cung kịp thời, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong các khung giờ cao điểm ban ngày.

Hội nghị ngày 7/11 nói gì về điện mặt trời?

Nhu cầu: Dư địa còn gấp đôi kế hoạch

Theo báo cáo của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), nguồn bổ sung cho năm 2027, 2028 sẽ tập trung vào năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời mái nhà. Tổng giám đốc NSMO Nguyễn Đức Ninh cho biết, theo đánh giá của EVN và các tổng công ty điện lực, năm 2027 dự kiến đưa vào khoảng 3.000 MW điện mặt trời mái nhà theo kế hoạch, trong khi nhu cầu tối thiểu khoảng 6.000 MW. Đến năm 2028, nhu cầu đối với điện mặt trời mái nhà và các nguồn tái tạo khác khoảng 15.000 tới 16.000 MW.

Như vậy, nhu cầu bổ sung điện mặt trời mái nhà trong năm 2027 cao gần gấp đôi so với kế hoạch dự kiến, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh phát triển nguồn điện này.

Kiến nghị giao chỉ tiêu mới cao hơn do nhu cầu rất lớn

Đối với năm 2027, tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã đưa ra 3 mức công suất điện mặt trời mái nhà dự kiến bổ sung. Mặc dù có sự chênh lệch, song các con số này được xác định trên những cơ sở khác nhau, phản ánh chỉ tiêu đã giao, kế hoạch triển khai và nhu cầu thực tế của hệ thống điện.

Điện mặt trời mái nhà tại Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Thứ nhất, về chỉ tiêu đã giao, theo Phó Cục trưởng Cục Điện lực Tăng Thế Hùng, danh mục nguồn điện được phê duyệt xác định công suất điện mặt trời mái nhà bổ sung tại các địa phương trong năm 2027 là 3.256 MW và năm 2028 là 1.482 MW. Đây là các chỉ tiêu được xác định trước khi cập nhật, tính toán lại phương án cân đối cung - cầu điện cho năm 2027.

Thứ hai, về kế hoạch triển khai, theo đánh giá của EVN và các tổng công ty điện lực, trong năm 2027, dự kiến có khoảng 3.000 MW điện mặt trời mái nhà được đưa vào vận hành. Mức công suất này phản ánh khả năng triển khai thực tế của ngành điện, tương đối sát với chỉ tiêu đã được giao.

Thứ ba, về nhu cầu bổ sung nguồn điện, theo tính toán của NSMO, công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc năm 2026 đạt 30.248 MW, dự báo tăng lên 32.693 - 34.865 MW trong năm 2027, tùy theo từng kịch bản. Trong khi đó, tiến độ đưa các nguồn điện nền mới vào vận hành còn chậm, tạo thêm áp lực lên khả năng cân đối cung - cầu điện. Để bù đắp phần công suất thiếu hụt trong các khung giờ cao điểm trưa và chiều, miền Bắc cần bổ sung khoảng 6.000 MW điện mặt trời mái nhà.

Trước sự chênh lệch giữa chỉ tiêu đã giao là 3.256 MW và nhu cầu bổ sung khoảng 6.000 MW, NSMO, EVNHANOI và EVNNPC đã kiến nghị sớm điều chỉnh, giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp cho từng địa phương. Trong đó, NSMO đề xuất đưa vào vận hành khoảng 3.000 MW trước tháng 4/2027 và bổ sung ít nhất 3.000 MW trong những tháng còn lại của năm, ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở sản xuất công nghiệp ở miền Bắc.

Điện mặt trời mái nhà tăng thêm năm 2027, đơn vị MW: kế hoạch của ngành Điện khoảng 3.000 MW, chỉ tiêu đã giao các tỉnh 3.256 MW, nhu cầu tối thiểu khoảng 6.000 MW. Nguồn: Cục Điện lực, NSMO

Điện mặt trời mái nhà: hiện trạng và ba con số cho năm 2027.

Số liệu tại bảng cho thấy điện mặt trời mái nhà là một trong những nguồn điện có khả năng phát triển nhanh, với công suất bổ sung có thể lên tới hàng nghìn MW chỉ trong một năm. Đáng chú ý, sự chênh lệch giữa hai số liệu đầu bảng xuất phát từ phạm vi thống kê khác nhau.

Cụ thể, Cục Điện lực thống kê công suất điện mặt trời mái nhà trong cơ cấu nguồn điện có thể huy động vào hệ thống, chỉ bao gồm các nguồn có hợp đồng bán điện, không tính công suất điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu tự sử dụng tại chỗ. Trong khi đó, số liệu của EVN phản ánh tổng công suất các tấm pin điện mặt trời mái nhà đã được lắp đặt, bao gồm cả các hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đây là lý do số liệu công suất do EVN thống kê cao hơn so với Cục Điện lực.

Miền Bắc: Ưu tiên số một

Miền Bắc được xác định là khu vực cần ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà do nhu cầu phụ tải tăng nhanh, trong khi các dự án nguồn điện lớn cần nhiều thời gian để đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành.

Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh, EVNNPC đã yêu cầu giám đốc các công ty điện lực chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND các tỉnh về kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, việc bổ sung công suất nguồn điện này cần gắn với tốc độ tăng trưởng phụ tải tại từng địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong triển khai. Trong đó, Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu từ đầu năm 2026; các tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa và Lai Châu cũng tích cực thúc đẩy phát triển nguồn điện này.

Công nhân Điện lực Bắc Ninh hỗ trợ kỹ thuật về điện mặt trời mái nhà tại hộ gia đình.

Tại Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026, Văn phòng Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cho từng địa phương, trong đó ưu tiên khu vực miền Bắc. Cùng với đó, NSMO và EVNHANOI cũng kiến nghị sớm giao chỉ tiêu cụ thể cho các tỉnh, thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển nguồn điện này. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã xây dựng và gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển điện mặt trời mái nhà, hướng tới tạo cơ sở triển khai đồng bộ tại các địa phương trong thời gian tới.

Những địa phương, đơn vị đi trước

Tại hội nghị, các địa phương và đơn vị điện lực báo cáo những con số cụ thể, cho thấy điện mặt trời mái nhà đã chuyển từ khẩu hiệu sang chỉ tiêu.

Điện mặt trời tại một số địa phương, đơn vị.

Do Bắc Ninh thuộc địa bàn quản lý của EVNNPC, công suất điện mặt trời mái nhà của tỉnh đã được tính trong tổng công suất của EVNNPC, không cộng dồn khi tổng hợp số liệu.

Tại Hà Nội, nhiệm vụ phát triển điện mặt trời mái nhà được phân công cụ thể đến các đơn vị điện lực phụ trách địa bàn phường, xã. Thành phố giao EVNHANOI làm đầu mối triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan, công sở, trường học và bệnh viện theo chỉ tiêu Bộ Công Thương giao.

Trong khi đó, Bắc Ninh chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà. Theo Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/8/2026, các hộ gia đình được hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi kWp công suất lắp đặt, tối đa 3 triệu đồng/hộ. Đối với trường hợp lắp đặt kèm hệ thống lưu trữ năng lượng, mức hỗ trợ được bổ sung tối đa 3 triệu đồng, góp phần khuyến khích người dân chủ động khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn điện tại chỗ.

Điện mặt trời mái nhà trên địa bàn EVNNPC, đơn vị MW: Lũy kế trước năm 2026 hơn 330 MW, riêng 10 tháng năm 2026 phát triển thêm 813 MW. Trích dẫn EVNNPC phát biểu tại Hội nghị

Nhiều hộ gia đình tỉnh Tuyên Quang lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để tiết kiệm chi phí tiền điện.

Bên cạnh điện mặt trời mái nhà, việc phát triển các dự án điện mặt trời nổi trên mặt nước cũng đang được quan tâm nhằm đa dạng hóa nguồn cung điện. Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đang thúc đẩy triển khai hai dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng với tổng công suất 187 MW.

Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ cũng đề cập việc nghiên cứu phát triển điện mặt trời trên các hồ thủy điện như Lai Châu, Sơn La. Đây được xem là một trong những giải pháp có thể bổ sung nguồn điện trong thời gian ngắn, đồng thời tận dụng hạ tầng đấu nối hiện có của các nhà máy thủy điện, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng năng lượng.

Khung chính sách đã sẵn sàng

Trong năm 2026, nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và cơ chế, chính sách liên quan đến điện mặt trời mái nhà đã được ban hành, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, phát triển và khai thác hiệu quả nguồn điện này.

Các văn bản chính về điện mặt trời mái nhà năm 2026.

Các số liệu cho thấy chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà đang từng bước được cụ thể hóa, từ khuyến khích đầu tư đến xác định các chỉ tiêu và trách nhiệm triển khai tại từng địa phương. Đáng chú ý, Công văn số 10790/VPCP-CN còn gắn kết quả phát triển nguồn điện này với tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngành Điện thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, khách hàng lớn, công sở, triển khai việc giao chỉ tiêu cho các địa phương.

Thứ tự ưu tiên: Công sở đi trước, nhà dân đi sau

Không khí tại hội nghị diễn ra khẩn trương, với nhiều ý kiến từ các đơn vị điện lực đề nghị sớm giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà để có cơ sở tổ chức triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình Bộ Công Thương lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ liên quan đến việc giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2027-2028, nhiều địa phương đã đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tế.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là việc phát triển điện mặt trời mái nhà tại các hộ gia đình. Quyết định lắp đặt hệ thống điện mặt trời thuộc quyền lựa chọn của người dân. Chính quyền địa phương có thể tuyên truyền, vận động và triển khai các chính sách hỗ trợ, song việc lắp đặt phải dựa trên sự đồng thuận, tự nguyện của từng hộ gia đình. Vì vậy, để các chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà thực sự khả thi và bền vững, cần có cơ chế khuyến khích phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển nguồn điện và quyền lợi chính đáng của người dân, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kinh nghiệm quốc tế có những tham chiếu đáng chú ý, dù mỗi nơi một cách. Chiến lược năng lượng mặt trời của Liên minh châu Âu năm 2022 đề xuất bắt buộc lắp điện mặt trời trên mái theo lộ trình: công trình công cộng và thương mại xây mới có diện tích sử dụng trên 250 m² từ năm 2026, công trình công cộng và thương mại hiện hữu cùng quy mô từ năm 2027, nhà ở xây mới từ năm 2029. Nhà ở hiện hữu không nằm trong danh mục bắt buộc của đề xuất này.

Trung Quốc thí điểm phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy mô cả huyện, yêu cầu một tỷ lệ mái nhà phải lắp tấm pin; theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), chính sách này, cùng hỗ trợ tài chính của các tỉnh và giá điện bán lẻ cho công nghiệp tăng, là một động lực chính giúp điện mặt trời trên mái nhà xưởng, công trình thương mại tăng nhanh. Với hộ dân, Ấn Độ không dùng mệnh lệnh mà dùng hỗ trợ: chương trình PM Surya Ghar đặt mục tiêu 10 triệu hộ lắp điện mặt trời mái nhà đến hết năm tài khóa 2026-2027, Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí đầu tư.

Với sự hỗ trợ của công nghệ lưu trữ năng lượng, điện mặt trời có thêm điều kiện phát huy tiềm năng.

Lộ trình của châu Âu đặt công trình công cộng, thương mại trước nhà ở; Ấn Độ tiếp cận hộ dân bằng hỗ trợ tài chính thay vì mệnh lệnh hành chính. Đó là những gợi ý đáng tham khảo khi sắp xếp thứ tự ưu tiên ở Việt Nam.

Với điều kiện nước ta, thứ tự hợp lý gồm 3 bước. Trước hết là công sở, trường học, bệnh viện, nhất là trụ sở, cơ sở của chính ngành Điện, phải ưu tiên và gương mẫu lắp trước. Đây là phần Nhà nước chủ động được, đúng tinh thần Công văn số 7404/BCT-ĐL yêu cầu hoàn thành trước 31/3/2027. Ngành Điện đã có những việc làm cụ thể, như hệ thống điện mặt trời trên trụ sở Công ty Điện lực Cao Bằng.

Tiếp theo là mái nhà xưởng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nơi có diện tích mái lớn, phụ tải ban ngày cao, hiệu quả kinh tế rõ. EVNNPC kiến nghị bổ sung khách hàng tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vào đối tượng phát triển điện mặt trời mái nhà. Tại Bắc Ninh, theo thông tin từ EVNNPC, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức làm việc với các khách hàng sử dụng điện lớn, trong đó nhấn mạnh việc chủ động phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm giảm áp lực cung ứng điện cho hệ thống. Đáng chú ý, các doanh nghiệp không triển khai nguồn điện này có thể không được đưa vào danh sách ưu tiên bảo đảm cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện gặp khó khăn.

Đối với các hộ gia đình, việc phát triển điện mặt trời mái nhà cần được thúc đẩy thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đơn giản hóa thủ tục và triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp, như cách Bắc Ninh đang thực hiện. Qua đó, giúp người dân nhận thấy những lợi ích thiết thực về kinh tế, chủ động lựa chọn và tự nguyện lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Điện mặt trời cần lưu trữ đi kèm

Một trong những hạn chế của điện mặt trời là phụ thuộc vào điều kiện bức xạ và không thể phát điện vào ban đêm. Trong khi đó, theo nhận định của NSMO, thời điểm phụ tải điện đạt đỉnh đang có xu hướng dịch chuyển sang khung giờ từ 18 đến 23 giờ, khi các hệ thống điện mặt trời không còn khả năng phát điện. Thực tế này đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ các hệ thống lưu trữ năng lượng, nhằm tích trữ lượng điện sản xuất vào ban ngày để cung cấp trong các khung giờ cao điểm buổi tối, góp phần cân bằng cung - cầu và bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt đồng loạt trên các nhà xưởng sản xuất, giúp doanh nghiệp giảm chi phí điện năng và phát thải các-bon.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tại hội nghị: "Trọng tâm là lưu trữ năng lượng. Chúng ta đã giao quy mô, đã có khung giá; các địa phương, chủ sở hữu và nhà đầu tư hoàn toàn có thể triển khai”.

Các đơn vị đã vào cuộc. EVNNPC dự kiến hoàn thành 530 MW pin lưu trữ trong quý I/2027. EVNHANOI nâng pin lưu trữ từ 50 MW lên 275 MW trước 30/4/2027 và 355 MW cuối năm 2027; hai nhà đầu tư ngoài ngành sẵn sàng đầu tư khoảng 400 MW pin lưu trữ tại Hà Nội. Bắc Ninh đã vận hành 6 hệ thống pin lưu trữ tại các trạm biến áp 110 kV với tổng 35 MW/70 MWh, dung lượng lưu trữ phân tán kèm điện mặt trời mái nhà trên 10 MWh, đang đề xuất 05 dự án pin lưu trữ tập trung tổng 850 MW đến năm 2030.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hướng đi này đúng. Trung Quốc lắp 37 GW pin lưu trữ năm 2024, nhiều hơn Hoa Kỳ và châu Âu cộng lại, theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember. California chuyển mạnh sang lưu trữ quy mô lớn sau đợt cắt điện luân phiên năm 2020, ghép điện mặt trời ban ngày với pin xả vào buổi tối.

Từ mái nhà tới an ninh năng lượng

Điện mặt trời mái nhà mang lại 3 lợi ích cùng lúc. Với hệ thống điện, đây là nguồn bổ sung nhanh nhất, phát tại chỗ, giảm tải cho lưới truyền tải. Với doanh nghiệp và hộ gia đình, đây là cách giảm hóa đơn tiền điện, bán phần dư lên lưới theo Nghị định số 243/2026/NĐ-CP. Với nền kinh tế, mỗi kWh từ mái nhà là một kWh không phải nhập than, nhập LNG, giảm phụ thuộc vào thị trường năng lượng thế giới vốn biến động mạnh trong năm 2026.

Khi giới thiệu nhóm giải pháp về điện mặt trời mái nhà, quản lý nhu cầu và giờ cao điểm, NSMO nhấn mạnh yếu tố then chốt để bảo đảm điện thời gian tới là bổ sung nguồn mới từ năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà trên toàn hệ thống. Từ những mái nhà xưởng ở Bắc Ninh tới công sở, trường học ở Hà Nội, nguồn điện này đang trở thành một mắt xích của an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, điện mặt trời mái nhà chỉ là một trong những giải pháp quan trọng, cần được triển khai đồng bộ với các giải pháp khác nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

NSMO và Cục Điện lực đề xuất tám nhóm giải pháp cho năm 2027: Tích, giữ nước thủy điện; nâng khả dụng nhiệt điện và tối ưu lịch sửa chữa; bảo đảm nhiên liệu khí; bổ sung nguồn mới và hệ thống lưu trữ; điện mặt trời mái nhà gắn với quản lý nhu cầu và giờ cao điểm; nhập khẩu điện; lưới điện và truyền tải; chỉ đạo, điều phối. Muốn bảo đảm đủ điện cho năm 2027 và 2028, cả bộ giải pháp ấy phải được triển khai ngay và đồng bộ.

Đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ quan đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà, việc đầu tư thêm hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) là giải pháp đáng cân nhắc nhằm tận dụng lượng điện dư vào ban ngày để sử dụng khi không còn ánh nắng. Đặc biệt, theo EVNNPC, phụ tải điện miền Bắc thường tăng cao trong khung giờ từ 20 giờ 30 đến 23 giờ 30. Việc sử dụng nguồn điện đã tích trữ trong khoảng thời gian này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả khai thác điện mặt trời mái nhà mà còn góp phần giảm áp lực cung ứng điện cho hệ thống vào những giờ cao điểm buổi tối.