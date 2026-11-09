Điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ có mức giá trần hơn 2.120 đồng/kWh

Theo quyết định của Bộ Công Thương, khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời năm 2026 được xây dựng trên cơ sở Luật Điện lực, các nghị định, thông tư liên quan, báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đề nghị của Cục Điện lực. Mức giá tối đa chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được phân theo ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Mức giá trần đối với điện mặt trời nổi kết hợp pin lưu trữ tại miền Bắc đạt 2.120,31 đồng/kWh. (Ảnh minh họa)

Đối với nhà máy điện mặt trời mặt đất không có hệ thống pin lưu trữ, giá phát điện tối đa tại miền Bắc là 1.591,02 đồng/kWh; miền Trung là 1.293,17 đồng/kWh và miền Nam là 1.104,32 đồng/kWh.

So với năm 2025, mức giá trần tại miền Bắc tăng 208,32 đồng/kWh, tương đương 15,1%; miền Trung tăng 186,07 đồng/kWh, tương đương 16,8%; miền Nam tăng 92,32 đồng/kWh, tương đương 9,1%.

Với loại hình điện mặt trời nổi không có pin lưu trữ, mức giá tối đa lần lượt là 1.939,74 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.560,63 đồng/kWh tại miền Trung và 1.340,21 đồng/kWh tại miền Nam. So với khung giá năm trước, mức tăng tương ứng là 253,94 đồng/kWh, 224,53 đồng/kWh và 112,01 đồng/kWh, tương đương 15,1%, 16,8% và 9,1%.

Như vậy, đối với hai loại hình điện mặt trời không sử dụng pin lưu trữ, tỷ lệ điều chỉnh giá tại từng khu vực gần như tương đồng. Miền Trung có mức tăng cao nhất, trong khi miền Nam ghi nhận mức tăng thấp hơn.

Giá điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ cao hơn

Điểm đáng chú ý trong khung giá năm 2026 là việc xác định mức giá riêng cho các nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ.

Cụ thể, với điện mặt trời mặt đất có pin lưu trữ, giá phát điện tối đa là 1.813,48 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.469,90 đồng/kWh tại miền Trung và 1.254,97 đồng/kWh tại miền Nam. So với năm 2025, mức giá này tăng lần lượt 241,50 đồng/kWh, 212,85 đồng/kWh và 105,11 đồng/kWh, tương ứng khoảng 15,4%, 16,9% và 9,1%.

Đối với điện mặt trời nổi kết hợp pin lưu trữ, giá tối đa tại ba khu vực lần lượt là 2.120,31 đồng/kWh, 1.703,21 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh. Mức tăng tương ứng so với năm trước là 243,74 đồng/kWh, 216,03 đồng/kWh và 94,26 đồng/kWh, tương đương 13%, 14,5% và 6,9%.

Trong các phương án được phê duyệt, điện mặt trời nổi kết hợp pin lưu trữ tại miền Bắc có mức giá trần cao nhất, đạt 2.120,31 đồng/kWh. Đây cũng là phương án có mức giá tối đa cao nhất trong toàn bộ các nhóm loại hình và khu vực.

Theo quy định, mức giá đối với phương án có pin lưu trữ được tính toán trên cơ sở hệ thống pin có công suất tối thiểu bằng 10% công suất nhà máy điện mặt trời, với thời gian lưu trữ và xả điện là 2 giờ.

So với phương án không có pin lưu trữ, mức giá tối đa của phương án kết hợp pin cao hơn từ 121,18 đồng/kWh đến 222,46 đồng/kWh, tùy loại hình và khu vực, tương đương khoảng 9 - 14%.

Xét tổng thể, khung giá điện mặt trời năm 2026 ghi nhận mức tăng từ 6,9% đến 16,9% so với năm trước. Mức điều chỉnh không đồng đều giữa các loại hình và khu vực, trong đó miền Trung có tỷ lệ tăng cao nhất, còn miền Nam có tỷ lệ tăng thấp nhất. Điện mặt trời nổi tiếp tục có mức giá trần cao hơn điện mặt trời mặt đất.

Phụ lục kèm theo quyết định cũng xác định phạm vi áp dụng theo ba khu vực, với tổng số 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, miền Bắc gồm 18 địa phương, từ Điện Biên đến Hà Tĩnh; miền Trung gồm 8 địa phương, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng; miền Nam gồm 8 địa phương, từ Đồng Nai đến Cà Mau.

Việc bổ sung phương án điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ vào khung giá năm 2026 tạo cơ sở xác định mức giá tối đa riêng cho loại hình này. Đồng thời, mức giá được phân theo khu vực và công nghệ giúp phản ánh sự khác biệt giữa các phương án đầu tư nhà máy điện mặt trời.