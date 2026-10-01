Điện mặt trời: Giải pháp tiết kiệm cho trụ sở công

Mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các trụ sở hành chính, trường học tại TP. Đà Nẵng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng. Dù hiệu quả cao, toàn thành phố hiện mới có chưa đến 20 cơ quan công sở, trường học lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 có 50% cơ quan công sở, trường học, bệnh viện lắp đặt điện mặt trời mái nhà, TP. Đà Nẵng cần sớm có những cơ chế tài chính cụ thể về vốn đầu tư lắp đặt.