Điện mặt trời áp mái giúp Bắc Ninh tiết kiệm chi phí, phát triển năng lượng xanh

Giảm chi phí, xanh hóa năng lượng

Tại phường Nếnh (thành phố Bắc Ninh) trên mái nhà nhiều trụ sở công đã được lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh được lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái giúp giảm chi phí tiền điện hằng tháng.

"Thực hiện chủ trương của thành phố, hiện nay chúng tôi đã lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường với tổng công suất đạt hơn 40KW", ông Đặng Văn Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Nếnh (phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh) thông tin.

Hiện nay thành phố Bắc Ninh đã có 10 xã, phường hoàn thành lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở. Tháng 9 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu 18 xã, phường hoàn tất việc đầu tư, lắp đặt tại trụ sở trước ngày 30/11 và 71 xã, phường còn lại khẩn trương lập phương án để hoàn thành trước ngày 31/1/2027. Trước đó, tháng 7/2026, HĐND thành phố Bắc Ninh ban hành Nghị quyết hỗ trợ hộ gia đình trên địa bàn lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tối đa 6 triệu đồng/hộ.

Ông Linh cho hay, việc vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái đã giúp các trụ sở cơ quan giảm được gần 50% tiền điện hằng tháng.

"Tháng 9 vừa qua hệ thống điện mặt trời áp mái tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã giúp đơn vị giảm gần 50% tiền điện (tương đương gần 40 triệu đồng).

Sắp tới phường sẽ lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại các cơ sở giáo dục như trường Tiểu học Nếnh, THCS Quang Châu, Mầm non Tăng Tiến...", ông Linh nói và cho biết, sử dụng điện mặt trời là một trong những trụ cột quan trọng nhất để xanh hóa năng lượng, giúp chuyển dịch từ nguồn năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Đặng Văn Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Nếnh.

Với nhiều lợi ích mang lại, điện mặt trời áp mái đã và đang được nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân ở thành phố Bắc Ninh lắp đặt sử dụng.

Tại Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, đơn vị đang vận hành nhà máy nước sạch khu công nghiệp Quang Châu (tại phường Nếnh) công suất 27 nghìn m3/ngày, hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái công suất gần 340KW đã mang lại nhiều lợi ích.

"Năm 2023 công ty chúng tôi đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái công suất gần 340KW. Những tháng thời tiết nắng đẹp hệ thống cho sản lượng gần 38 nghìn số điện/tháng, nhân với giá điện hiện nay thì tiết kiệm được khoảng gần 80 triệu đồng. Điện mặt trời áp mái giúp giảm chi phí tiền điện mỗi tháng cho công ty khoảng 40%", ông Trương Đức Hãnh, cán bộ quản lý nhà máy nước sạch khu công nghiệp Quang Châu nói.

Hệ thống điện mặt trời áp mái của Công ty cổ phần khu Công Nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, đơn vị đang vận hành Nhà máy nước sạch Khu công nghiệp Quang Châu.

Theo ông Hãnh, việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái công ty không chỉ tiết kiệm được tiền điện hàng tháng mà còn chủ động nguồn cung điện mỗi khi điện lưới gặp sự cố.

"Chỉ cần bỏ chi phí ban đầu những năm sau dường như không phải bảo trì, bảo dưỡng. Chúng tôi lắp đặt từ 2023 đến nay không phải sửa chữa, chỉ việc khai thác. Chúng tôi cảm thấy khoản đầu tư này rất đúng đắn, mang lại hiệu quả cao", ông Hãnh cho hay.

Vận hành gần 300MW, phát triển thuộc nhóm đầu cả nước

Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, đến tháng 9/2026, tổng công suất điện mặt trời mái nhà đăng ký phát triển trên địa bàn thành phố đạt khoảng 335MW. Trong đó, hơn 1.000 nguồn điện mặt trời mái nhà thuộc cơ chế giá FIT với tổng công suất trên 30MW và gần 1.200 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất hơn 263MW đã được đưa vào vận hành.

Các hệ thống điện mặt trời mái nhà tập trung chủ yếu tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhà xưởng và cơ sở có nhu cầu sử dụng điện lớn. Với kết quả này, Bắc Ninh là một trong những địa phương có quy mô phát triển điện mặt trời mái nhà lớn của cả nước.

Thành phố Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về sản lượng điện mặt trời áp mái.

"Gần 300MW điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm nhu cầu sử dụng điện từ lưới điện vào ban ngày, nhất là trong các khung giờ cao điểm có nắng; đồng thời nâng cao khả năng chủ động nguồn điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh", ông Vũ Hồng Thanh, Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương Bắc Ninh) cho biết.

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tiếp tục tăng cao. Năm 2026, công suất phụ tải cực đại của Bắc Ninh đạt 3.229MW vào lúc 14h ngày 27/5/2026, tăng khoảng 12,6% so với mức cực đại năm 2025.

Theo ông Thanh, nhằm khai thác tiềm năng mái nhà xưởng, thúc đẩy phát triển nguồn điện tại chỗ và góp phần bảo đảm cung ứng điện, thành phố Bắc Ninh đã triển khai định hướng, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà theo hai đợt, với thời gian thực hiện đến hết năm 2026 và năm 2027.

"Qua hai đợt, có 417 doanh nghiệp được định hướng, khuyến khích đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất tối thiểu hơn 811MW. Đến tháng 9/2026, đã có 75 doanh nghiệp đăng ký phát triển với tổng công suất hơn 224MW, chiếm khoảng 18% số doanh nghiệp và 27,7% tổng công suất được định hướng", ông Thanh thông tin.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025, Bắc Ninh được định hướng phát triển tăng thêm 3.392MW công suất điện mặt trời mái nhà đến năm 2035. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.