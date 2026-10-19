Diện mạo Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục trong chặng nước rút về đích

Video: Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục vào chặng nước rút, diện mạo dần lộ rõ .

Ngày 17/10, trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các nhà thầu đang tăng tốc thi công mặt đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và nhiều hạng mục phụ trợ nhằm hoàn thành dự án trong năm 2026.

Sau khi thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 9, các đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công cuốn chiếu để hoàn thiện những phần việc còn lại, hướng tới đưa toàn tuyến vào khai thác theo kế hoạch.

Đến nay, công tác đào đất nền đường hoàn thành theo thiết kế. Nhiều đoạn hoàn tất đắp cát, thi công lớp cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa, từng bước hoàn thiện kết cấu mặt đường.

Cùng với đó, các hạng mục thoát nước, bó cáp, tuynel, hào kỹ thuật, tường chắn và vỉa hè đang được khẩn trương triển khai.

Hệ thống chiếu sáng, cây xanh và phòng cháy, chữa cháy tại một số đoạn tuyến đã hoàn thành.

Máy móc, thiết bị được huy động tối đa, phục vụ thi công các hạng mục còn lại, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại hai nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, các nhà thầu vẫn đang thi công cầu vượt, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Theo báo cáo, đoạn Vành đai 1 từ Hoàng Cầu đến Voi Phục đã được thông xe, chưa bao gồm hai cầu vượt tại các nút giao nêu trên. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh tuyến đường chính, dự án bãi đỗ xe kết hợp cây xanh tại khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành cũng đang được chuẩn bị triển khai. Công trình có diện tích khoảng 6.803 m², sử dụng vốn ngân sách thành phố.

Thời gian qua, UBND TP Hà Nội chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án tại phường Ô Chợ Dừa. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất. Thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn địa phương hoàn thiện phương án thiết kế, sớm tổ chức thi công, phấn đấu đưa công trình vào hoàn thành trong tháng 12/2026.