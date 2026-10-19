Diện mạo tuyến đường 'xương sống' tại khu kinh tế Vũng Áng

Những ngày này, tại công trường dự án đường trục chính tâm trung nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, các mũi thi công đang tập trung hoàn thiện nền, móng và mặt đường.

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, thời tiết thuận lợi trở lại là điều kiện để các nhà thầu tăng tốc, bù đắp tiến độ. Tuy nhiên, mặt đường còn ẩm ướt nên nhiều nhà thầu chưa thể triển khai công tác đắp nền đường, thay vào đó là làm bó vỉa, cào đất...

Tại phần tuyến do Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh đảm nhiệm, kỹ sư Nguyễn Văn Đông cho biết, trong tổng chiều dài hơn 17km của dự án, đơn vị được giao thi công khoảng 1km đường. Đến nay, phần lớn khối lượng đã hoàn thành, còn khoảng 500m chưa được thảm bê tông nhựa.

“Đoạn còn lại được bàn giao mặt bằng muộn hơn các vị trí khác nên ảnh hưởng đến tiến độ. Những ngày này, chúng tôi đang tranh thủ thời tiết để hoàn thiện mặt đường. Nếu điều kiện thuận lợi, dự kiến sang tháng sẽ hoàn thành phần việc còn lại”, ông Đông cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, dự án đã đạt khoảng 85% khối lượng xây lắp, tương đương giá trị khoảng 850 tỷ đồng; khối lượng thảm bê tông nhựa đạt khoảng 80%. Một số đoạn từ Km1+000 - Km1+600, Km2+600 - Km4+100 và Km4+400 - Km4+900 đang được triển khai các công đoạn nền, móng và mặt đường.

Ban quản lý dự án đặt mục tiêu trước ngày 15/11 cơ bản hoàn thành thảm mặt đường qua địa bàn phường Vũng Áng, tạo điều kiện kết nối giao thông thuận lợi hơn cho khu vực cảng biển và các cơ sở công nghiệp. Tuy nhiên, hiện trên tuyến hệ thống điện lưới, cáp viễn thông, nước vẫn còn khá ngổn ngang.

Dự án đường trục chính tâm trung có tổng chiều dài 17,5km, khởi công từ tháng 2/2023, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình gồm tuyến trục chính từ quốc lộ 1 đến cảng Sơn Dương dài 8,9km và tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh dài 8,55km. Quy mô nền đường từ 24 - 60m.

Với tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 1.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 437 tỷ đồng, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa hệ thống giao thông đối ngoại với các cảng biển và khu công nghiệp trọng điểm tại khu kinh tế Vũng Áng. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án từng gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại phường Vũng Áng. Khu vực này liên quan đến đất phi nông nghiệp của 339 hộ dân, trong đó dự kiến 215 hộ phải di dời, bố trí tái định cư. Bên cạnh đó, mưa lớn, bão lũ trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công trên công trường. Ông Trần Kiên, Trưởng phòng Quản lý dự án I, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh cho biết, việc bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ là nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ. Những khó khăn này còn tác động đến giải ngân vốn đầu tư công, trong đó 200 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2025 do Trung ương bố trí chưa thể giải ngân theo kế hoạch. Ban đã báo cáo cơ quan chức năng, đề xuất cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026. Theo ông Trần Xuân Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng, hiện địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường đi qua địa bàn cho đơn vị thi công. Công tác bố trí tái định cư cũng được triển khai.