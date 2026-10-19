Diện mạo tuyến đường 'xương sống' tại khu kinh tế Vũng Áng
Sau thời gian chịu tác động bởi thời tiết và vướng mắc mặt bằng, dự án đường trục chính tâm trung nối quốc lộ 1 đến cảng Vũng Áng - Sơn Dương đang được đẩy nhanh thi công, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu kinh tế.
Với tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 1.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 437 tỷ đồng, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa hệ thống giao thông đối ngoại với các cảng biển và khu công nghiệp trọng điểm tại khu kinh tế Vũng Áng.
Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án từng gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại phường Vũng Áng. Khu vực này liên quan đến đất phi nông nghiệp của 339 hộ dân, trong đó dự kiến 215 hộ phải di dời, bố trí tái định cư. Bên cạnh đó, mưa lớn, bão lũ trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công trên công trường.
Ông Trần Kiên, Trưởng phòng Quản lý dự án I, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh cho biết, việc bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ là nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ.
Những khó khăn này còn tác động đến giải ngân vốn đầu tư công, trong đó 200 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2025 do Trung ương bố trí chưa thể giải ngân theo kế hoạch. Ban đã báo cáo cơ quan chức năng, đề xuất cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026.
Theo ông Trần Xuân Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng, hiện địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường đi qua địa bàn cho đơn vị thi công. Công tác bố trí tái định cư cũng được triển khai.
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