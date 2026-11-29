Quốc lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch dài khoảng 227km nằm hoàn toàn trong địa phận tỉnh Nghệ An, kết nối từ Quốc lộ 1A (xã Diễn Châu) lên Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (xã Nậm Cắn), giáp biên giới Lào.

Đây cũng trục giao thông đối ngoại, liên vùng quan trọng của tỉnh, kết nối đường cao tốc Bắc – Nam, đường Hồ Chí Minh với khu vực miền Tây Nghệ An.

Quốc lộ 7 kết nối các xã miền Tây Nghệ An với vùng đồng bằng, ven biển của tỉnh.

Tuy nhiên, đoạn Đô Lương đến Con Cuông dài gần 57km, hiện chủ yếu có quy mô 2 làn xe, nền đường phổ biến rộng khoảng 8-9m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và chịu ảnh hưởng của ngập lụt, sạt lở trong mùa mưa lũ.

Theo UBND tỉnh, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường trên là cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành, tăng khả năng chống chịu thiên tai và hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

HĐND tỉnh Nghệ An mới đây thông qua chủ trường đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 7 đoạn Đô Lương – Con Cuông, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 5.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.

Một số đoạn trên Quốc lộ 7 xuống cấp, xuất hiện ổ gà, đang được cào bóc và thảm lại mặt đường.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.700 tỷ đồng; xây dựng gần 3.300 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng.

Dự án đi qua 6 xã: Đô Lương, Yên Xuân, Anh Sơn, Vĩnh Tường, Nhân Hòa và Con Cuông, trong đó 5 xã thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Với quy mô 2 làn xe, tuyến đường này thường chịu áp lực lớn khi lượng phương tiện lưu thông ngày càng tăng.

Theo phương án thiết kế, công trình đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có nền đường rộng 20,5m, bố trí 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến 5 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

Hồ sơ dự án được chia thành 7 hợp phần, gồm 1 hợp phần xây dựng và 6 hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND các xã thực hiện. Với quy mô đầu tư dự kiến hàng nghìn tỷ đồng, dự án hướng tới nâng cao năng lực thông hành, tạo thuận lợi cho vận tải và cải thiện điều kiện đi lại.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận hiện trạng Quốc lộ 7 đoạn Đô Lương – Con Cuông trước khi được nâng cấp, mở rộng:

Quốc lộ 7 đoạn qua khu vực eo Vực Bồng, xã Con Cuông.

Một số đoạn qua trung tâm hai xã Anh Sơn và Con Cuông đã được mở rộng với quy mô 4 làn xe.

Tuyến đường đi qua khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (thuộc xã Anh Sơn) - nghĩa trang duy nhất mang tên hai quốc gia và quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Nút giao giữa Quốc lộ 7 và đường Hồ Chí Minh nằm tại xã Yên Xuân.

Một số khu dân cư đông đúc nằm dọc hai bên tuyến Quốc lộ 7.