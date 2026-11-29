Diện mạo tuyến đường huyết mạch sắp được đầu tư gần 5.600 tỷ đồng ở Nghệ An
Quốc lộ 7 đoạn Đô Lương – Con Cuông (Nghệ An) hiện chủ yếu có 2 làn xe, dự kiến được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn với tổng vốn gần 5.600 tỷ đồng.
Quốc lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch dài khoảng 227km nằm hoàn toàn trong địa phận tỉnh Nghệ An, kết nối từ Quốc lộ 1A (xã Diễn Châu) lên Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (xã Nậm Cắn), giáp biên giới Lào.
Đây cũng trục giao thông đối ngoại, liên vùng quan trọng của tỉnh, kết nối đường cao tốc Bắc – Nam, đường Hồ Chí Minh với khu vực miền Tây Nghệ An.
Tuy nhiên, đoạn Đô Lương đến Con Cuông dài gần 57km, hiện chủ yếu có quy mô 2 làn xe, nền đường phổ biến rộng khoảng 8-9m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và chịu ảnh hưởng của ngập lụt, sạt lở trong mùa mưa lũ.
Theo UBND tỉnh, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường trên là cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành, tăng khả năng chống chịu thiên tai và hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch.
HĐND tỉnh Nghệ An mới đây thông qua chủ trường đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 7 đoạn Đô Lương – Con Cuông, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 5.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.
Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.700 tỷ đồng; xây dựng gần 3.300 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng.
Dự án đi qua 6 xã: Đô Lương, Yên Xuân, Anh Sơn, Vĩnh Tường, Nhân Hòa và Con Cuông, trong đó 5 xã thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Theo phương án thiết kế, công trình đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có nền đường rộng 20,5m, bố trí 4 làn xe. Thời gian thực hiện dự kiến 5 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.
Hồ sơ dự án được chia thành 7 hợp phần, gồm 1 hợp phần xây dựng và 6 hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND các xã thực hiện. Với quy mô đầu tư dự kiến hàng nghìn tỷ đồng, dự án hướng tới nâng cao năng lực thông hành, tạo thuận lợi cho vận tải và cải thiện điều kiện đi lại.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận hiện trạng Quốc lộ 7 đoạn Đô Lương – Con Cuông trước khi được nâng cấp, mở rộng:
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dien-mao-tuyen-duong-huyet-mach-sap-duoc-dau-tu-gan-5-600-ty-dong-o-nghe-an-2579891.html