Diện mạo tuyến đường hơn 5.200 tỷ đồng nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình

Tuyến đường dài khoảng 6,7km, tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, được kỳ vọng mở rộng kết nối giao thông khu vực phía Tây Thủ đô. Dự án sử dụng ngân sách Hà Nội và nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Khởi công từ tháng 10/2023, tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 120-161m, theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đặc biệt. Trên toàn tuyến, 4 cầu vượt và 5 hầm chui đang từng bước định hình diện mạo trục giao thông quy mô lớn, tăng cường kết nối khu vực phía Tây Thủ đô.

Sau khi mặt bằng cơ bản được bàn giao, các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực, đồng loạt triển khai thi công trên nhiều đoạn tuyến. Một số vị trí đã khoác lớp nhựa mới, trong khi nền đường và các hạng mục cầu vượt dần lộ rõ hình hài.

Tổng diện tích đất bàn giao phục vụ dự án đạt khoảng 101,19ha, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công trên toàn tuyến. Dù vậy, áp lực bảo đảm tiến độ vẫn là thách thức lớn đối với dự án.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND thành phố, sản lượng thực hiện dự án mới đạt 435,8 tỷ đồng, tương đương 31,4% kế hoạch điều chỉnh, cho thấy tiến độ triển khai vẫn còn nhiều áp lực và tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Nhiều đoạn tuyến đã được thảm nhựa mặt đường. Hàng trăm công nhân cùng hàng chục máy móc, thiết bị được huy động, tập trung thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Anh Nguyễn Xuân Nghĩa, công nhân đang thi công tại dự án cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các tổ đội tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Trước áp lực sản lượng còn thấp so với kế hoạch điều chỉnh, nhà thầu đang tăng cường thiết bị, nhân công, tổ chức thi công đồng bộ và kiểm soát chặt tiến độ nhằm hạn chế nguy cơ chậm trễ.

Tại một số điểm giao cắt dân sinh, quá trình thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, phát sinh bụi, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Bên cạnh đó, một số vị trí vẫn cần được bổ sung, hoàn thiện hệ thống rào chắn nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối quốc lộ 21 với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, góp phần hoàn thiện trục giao thông liên kết từ đại lộ Thăng Long đến tuyến cao tốc hướng về khu vực Tây Bắc. Công trình được kỳ vọng giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, nâng cao năng lực lưu thông, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối khu vực Hòa Lạc với các địa phương lân cận. Đồng thời, dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Tây và Tây Nam.