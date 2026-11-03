Diện mạo trung tâm Đà Lạt đổi thay trước thềm Festival Hoa

Các đơn vị khẩn trương nâng cấp đường sá tại khu vực trung tâm Đà Lạt trước thềm Festival Hoa lần thứ XI năm 2026

Trải thảm nhựa các nút giao trung tâm

Những ngày cuối tháng 10, công tác nâng cấp mặt đường được đẩy nhanh tại một số tuyến đường và nút giao ở trung tâm Đà Lạt. Trong đó, nút giao Trần Quốc Toản - Hồ Tùng Mậu, vòng xoay Trần Hưng Đạo và bùng binh Nguyên Tử Lực - Trần Quốc Toản... đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, trải thảm nhựa tại những vị trí xuống cấp.

Mặt đường tại nút giao Trần Quốc Toản - Hồ Tùng Mậu được nâng cấp, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông

Tại nút giao Trần Quốc Toản - Hồ Tùng Mậu, các hạng mục nâng cấp mặt đường được triển khai nhằm khắc phục những vị trí hư hỏng. Đây là khu vực kết nối nhiều tuyến đường trung tâm, có đông phương tiện qua lại.

Tương tự, tại vòng xoay Trần Hưng Đạo và bùng binh Nguyên Tử Lực - Trần Quốc Toản, Lê Thị Hồng Gấm... các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ trải thảm nhựa. Đây là những điểm giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Nâng cấp các nút giao thông khu vực trung tâm Đà Lạt là một trong những phần việc quan trọng chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Cùng với các nút giao trên, những vị trí mặt đường xuống cấp tại khu vực trung tâm được rà soát để xử lý. Các đơn vị vừa tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa bố trí cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông cần được thực hiện phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ có 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng, mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 19/12, chương trình bế mạc Festival hoa kết hợp chào năm mới 2027 diễn ra vào ngày 31/12.

Vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng được nâng cấp, trồng cây xanh, hoa, đảm bảo mỹ quan đô thị

Chỉnh trang vỉa hè, trang trí hoa, giữ phố phường sạch, đẹp

Song song với nâng cấp đường sá, công tác chỉnh trang vỉa hè, trang trí hoa và vệ sinh môi trường được triển khai tại các tuyến phố, công viên và khu vực công cộng.

Mô hình hoa mới phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 được di chuyển, lắp đặt tại khu vực vòng xoay trước chợ đêm Đà Lạt của Công ty Dalat Hasfarm sáng 29/10

Các vị trí vỉa hè hư hỏng được rà soát để có phương án xử lý; việc sử dụng vỉa hè cũng được kiểm tra nhằm bảo đảm lối đi cho người đi bộ, giữ gìn trật tự đô thị. Hệ thống cây xanh được cắt tỉa, các bồn hoa và thảm cỏ được làm gọn, tạo cảnh quan thông thoáng.

Đà Lạt khẩn trương hoàn thiện các phần việc chỉnh trang đô thị, sẵn sàng đón người dân và du khách đến với Festival Hoa năm 2026

Tại các tuyến đường, vòng xoay và công viên, hoa được bổ sung tại những vị trí cần thiết. Các bồn hoa hiện hữu được thay thế những cây kém phát triển, duy trì tưới nước để hoa sinh trưởng tốt, bảo đảm màu sắc trước và trong thời gian diễn ra Festival.

Công nhân chăm sóc hoa tại các khu vực công viên, bùng binh các giao lộ khu vực trung tâm Đà Lạt

Cùng với việc trang trí hoa, công tác vệ sinh môi trường được tăng cường. Các đơn vị, cơ quan tại các phường trung tâm tập trung thu gom rác, cắt tỉa cỏ, làm sạch vỉa hè và khu vực công cộng tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho đô thị.

Các khu vực công cộng, cơ quan được bổ sung, trang trí trước thềm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Theo ghi nhận, tại những tuyến phố có nhiều hộ kinh doanh, người dân được vận động giữ vệ sinh trước nhà, cửa hàng, không xả rác bừa bãi hoặc để vật dụng lấn chiếm lối đi.

Đây là những việc được các phường phát động ra quân thực hiện liên tục thời gian qua, góp phần duy trì đường phố sạch sẽ, vỉa hè thông thoáng trong dịp lễ hội.

Du khách nước ngoài dạo bộ khu vực trung tâm Đà Lạt sáng 29/10

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, từ nay đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, các đơn vị liên quan tiếp tục đôn đốc tiến độ những hạng mục còn lại, kiểm tra chất lượng các công trình đã hoàn thành và duy trì vệ sinh tại các tuyến phố trung tâm.

Công tác chỉnh trang tập trung vào những phần việc thiết thực, từ nâng cấp mặt đường, hoàn thiện vỉa hè đến trang trí hoa và giữ gìn môi trường đô thị.

Đà Lạt khẩn trương hoàn thiện các phần việc chỉnh trang đô thị, sẵn sàng đón người dân và du khách đến với Festival Hoa năm 2026