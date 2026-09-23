Diện mạo Thúy Diễm tháng cuối thai kỳ: Mũi to, bụng giãn, tay chân sưng phồng

Mới đây, Thúy Diễm gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân tình trạng mẹ bầu ở tháng cuối thai kỳ. Nữ diễn viên không ngần ngại tiết lộ đã tăng gần 20 kg, chân tay sưng phồng to gấp đôi bình thường nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ, tích cực.

"Mũi nở to hết cỡ, bụng giãn ra hết ga, tay chân sưng phồng to gấp đôi bình thường, vòng eo trăm mấy cm", Thúy Diễm miêu tả về bản thân. Dù ngoại hình thay đổi nhiều, diễn viên vẫn giữ tinh thần tích cực, "chẳng màng ngoại hình, cân nặng, da dẻ sau này ra sao".

Cô cho biết mỗi lần nhìn vào gương, thường thì thầm với em bé trong bụng: "Với mẹ chẳng sao cả. Chỉ mong con của ba mẹ thật khỏe và ráng đủ ngày đủ tháng cho ba mẹ ôm vào lòng nhé bé yêu".

Vóc dáng tháng cuối thai kỳ của Thúy Diễm thay đổi nhiều.

Thúy Diễm và con trai lớn.

Trước đó, nữ diễn viên cũng hài hước tiết lộ thái độ của ông xã Lương Thế Thành về diện mạo của vợ. "Nay ông Thành to gan lắm trời, ôm bầu xong phát biểu nay bà gấp đôi tôi rồi".

Dẫu vậy, cô nói bản thân hạnh phúc khi được ông xã chiều chuộng hết mực, luôn động viên vợ thật nhiều để "mẹ khỏe, con khỏe". Thúy Diễm cho biết càng gần đến ngày dự sinh, cô càng hồi hộp và mong ngóng được gặp em bé trong bụng.

Thúy Diễm sinh năm 1986, Lương Thế Thành sinh năm 1982, đều là gương mặt nổi bật của truyền hình phía Nam. Hai người từng kết hợp trong các phim: Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ... Họ kết hôn năm 2016 và đón con đầu lòng hai năm sau đó. Bé lớn của cặp diễn viên tên Bảo Bảo, vừa tròn 8 tuổi hồi cuối tháng 6.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành chia sẻ niềm hạnh phúc khi có con thứ 2 đúng dịp kỷ niệm 10 năm cưới. Nữ diễn viên dự định dừng sự nghiệp diễn xuất đến khi em bé cứng cáp mới trở lại. Cô muốn dùng quãng nghỉ này để tự làm mọi điều cho bé nhỏ và bù đắp cho con lớn thời gian mẹ quá bận rộn với công việc.

Lương Thế Thành hết mực cưng chiều vợ bầu.